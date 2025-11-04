Suscríbete
Lucía Méndez estrena ‘Cómplices’ y habla de la salud de Pedro Torres, padre de su hijo

La Diva de las telenovelas se renueva con una divertida historia en ViX.

November 04, 2025 • 
Grisel Vaca
lucia-mendez-pedro-torres--.jpg

Lucía Méndez

Lucía Méndez, Maribel Guardia, Laura Flores y Marjorie de Sousa son las protagonistas de Cómplices, una producción original de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, que se estrena el próximo 7 de noviembre.

Lucía Méndez nos contó en exclusiva cómo surgió el proyecto que más tarde llevaría a la pantalla con grandes actrices.

“La idea original de Cómplices nació de una cita que tuvimos Dulce, mi comadre (q.e.p.d.), Laura León y yo; en esa reunión Dulce estaba viendo qué era la aplicación Tinder, cómo funcionaba... le estaba picando y todo, y ahí las tres estuvimos bromeando, diciendo peladez y media como amigas, en la intimidad, pero jamás nos dimos cuenta de que nos estaban grabando; subieron esa charla a las redes sociales y tuvo 40 millones de visitas. Entonces, yo pensé: ‘Esto es una prueba de mercado’”.

Lucía, inquieta, como siempre ha sido, de inmediato empezó a escribir el perfil de cada personaje “y le hablé a mi hijo, a Pedro Antonio, que es productor, y le propuse esta idea original”, explicó.

Pasó tiempo y el libreto llegó a las manos correctas, de la mano de los productores Inna Payán y Luis Salinas, en un inicio, empezaron a dar vida a la idea original de la Méndez.

“Les encantó porque es la historia de cuatro mujeres maduras, rompiendo esquemas, riéndonos de todo. Y es que no entiendo por qué siempre tienes que ser joven, talla 4, para cometer locuras. Aquí somos mujeres maduras, conservadas, que nos gusta la moda, que cantamos... pero, sobre todo, somos cuatro mujeres que se guían y se apoyan. Somos realmente amigas”, expresó la actriz, quien resaltó que una buena actitud pesa más allá de los años.

Lucía Méndez, feliz de trabajar con su hijo Pedro Antonio

Para Lucía Méndez, trabajar con su hijo en este proyecto fue una experiencia maravillosa: “Pedro Antonio trae una gran escuela de Londres, Estados Unidos y, desde luego, de su padre: Pedro Torres. Fue increíble trabajar juntos, con él me pasa lo que me pasaba con su padre cuando hicimos Noches de cabaret, fotos para Playboy y muchos proyectos más, esa misma comunicación que yo tenía con su padre, la tengo con Pedro Antonio”.

Sobre la salud de Pedro Torres, quien enfrenta un momento delicado tras haberse dado a conocer que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Lucía señaló: “Claro que me ha dolido”.

“Pero aplaudo su actitud, porque es la de un ganador, lo ves feliz y te platica que se fue a Las Vegas y que está contento, que tiene un tanatólogo y está viendo a dos sacerdotes... Creo que está tomadísimo por Dios en este momento, porque de verdad te impacta lo bien que contesta, que está contento, que no está deprimido”, compartió sobre el padre de su hijo, a quien la estrella le tiene un profundo cariño.

Pedro-Torres-Lucía-Méndez.jpg

Pedro Torres y Lucía Méndez junto a su hijo Pedro Antonio.

Instagram

Grisel Vaca
