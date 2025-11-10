Aun muerto, Juan Gabriel rebasó el récord de estos artistas en el Zócalo

La conductora Maca Carriedo compartió la noche de este sábado un video en el que muestra la convocatoria que tuvo el concierto de Juan Gabriel en el Zócalo de la Ciudad de México.

Los que se ve, como dijo Juanga, no se juzga: la plaza de la Constitución luce llena, con gente incluso en algunas calles aledañas como Madero y 16 de septiembre.

Fueron tres las pantallas gigantes que se colocaron en diferentes puntos de la plaza para proyectar aquel mítico concierto en el que Juan Gabriel rompió el tabú de que solamente los artistas de la alta cultura se podían presentar en el Palacio de Bellas Artes.

"¡Todos mundo de pie, todo mundo a cantar, a bailar, a vivir!”, gritó Juanga el 9 de mayo 1990 en el Palacio Bellas Artes cuando comenzó el coro de “Debo hacerlo”. Y en efecto, todos los que estaban ahí (1,600 personas) cantaron, bailaron, vivieron.

"¡Todo mundo de pie, todo mundo a cantar, a bailar, a vivir!”, gritó Juanga este 8 de noviembre de 2025 en el Zácalo de la Ciudad de México cuando comenzó el coro de “Debo hacerlo”. Y en efecto, todos los que estaban ahí (170 mil personas según la cifra oficial) cantaron, bailaron, vivieron... a pesar de que lo que veían era solo la grabación del concierto de 1990.

Así lució la plancha del Zócalo Netflix

El poder de convocatoria de Juan Gabriel quedó demostrado con lo vivido este sábado, lo cual incluso abre una nueva categoría: récord de asistencia en proyección de conciertos de artistas fallecidos. Pero aún comparados con shows en vivo, lo de Juanga y su video en Bellas Artes tiene números impresionantes que rebasan otras marcas.

Manu Chao - 26 de marzo de 2006

En los primeros años del siglo XX, Manu Chao fue el artista contestatario por excelencia. Con su fusión de reggae, pop, rock y hasta algunos rasgos de trova, cosechó éxitos relevantes como “Clandestino” y “Lágrimas de oro”.

Su concierto en el Zócalo sucedió un año después del de Café Tacvba y convocó a 150 asistentes, 20 mil menos que Juanga.

Caifanes - 10 de noviembre de 2017

Ni siquiera Caifanes pudo ser más popular que Juan Gabriel en el Zócalo. A pesar de que fue un show de gran expectativa por el hecho de que significó su regresó después de la reconciliación entre Saúl Hernández y Carlos Marcovich, su marca quedó apenas en 120 mil fans.

Es decir, suficiente para llenar el Zócalo pero no para inundar calles aledañas en aquel 2017 en el que celebraron sus 30 años.

Rosalía - 28 de abril de 2023

Ya más cercano a este tiempo, en 2023 se presentó Rosalía, la artista iconoclasta del momento. Con su tour Motomami, la cantante española se presentó en abril de ese año pero su convocatoria fue de unos 160 mil fans, es decir, 10 mil menos que Juanga.

Café Tacvba - 4 de junio de 2005

En la memoria colectiva de la generación X, el show de Café Tacvba en el Zócalo es el primer concierto masivo gratuito que rebasó toda proporción. Los que asistieron lo recuerdan como una aventura en la que la plaza fue insuficiente y entonces las avenidas y calles de alrededor se llenaron también de fans que coreaban “Ingrata, no me digas que quieras / no me digas que me adoras / que me amas, que me extrañas / yo no te creo nada”.

Aquel show congregó a 170 mil personas en 2005,según la cifra oficial, lo mismo que Juanga.