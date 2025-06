África Zavala celebra 20 años de carrera como protagonista de “Monteverde”, como divertidas gemelas

Hace 20 años que África Zavala inicio su carrera por la puerta grande, como protagonista de la telenovela “Peregrina”, y no se imaginaba todas las aventuras que pasaría en su camino y en sus personajes, pues la actuación es de altibajos, pero hoy no puede estar más contenta de estar nuevamente protagonizando.

En esta ocasión se trata de la telenovela “Monteverde”, de la productora Lucero Suárez, que llega a la pantalla de las estrellas este 16 de junio a las 8:30pm.

Por primera vez, África Zavala interpreta a unas gemelas, una de ellas monja, y nos platica lo bien que se la ha pasado en las grabaciones y lo que más le hace ilusión es que su hijo León podrá verla por primera vez en una historia, ya que Monteverde es una telenovela de comedia para toda la familia.

“Ha sido un reto encontrar cada personaje, ademas no saben cómo me estoy divirtiendo porque es comedia, y aquí todos nos reímos y la pasamos muy bien”.

Platícanos un poco acerca de cómo son estas gemelas...

“Carolina, que no es la monja, el marido le hace un fraude y pone todo a su nombre, entonces la policía la esta buscando y ella, para ganar tiempo, va con su hermana Celeste, que es monja, y se le ocurre que se disfrace de ella porque justamente Celeste tenía un viaje a Monteverde, que es un pueblo donde hay puros hombres”.

“Celeste se pone de acuerdo con el padre (Alejandro Ibarra) para hacer un proyecto que se llama ‘Génesis’ y llevar mujeres para probar el lugar; entonces Carolina se hace pasar por Celeste y trata de que nadie se dé cuenta, y ahí viene la situación supercómica y conoce a Oscar León (Gabriel Soto); verán que tienen una manera muy diferente de conocerse y de empezar a enamorarse”.

Ser protagonista ya implica llevar gran peso de la historia y hacer a unas gemelas implica más trabajo, ¿Cómo ha sido para ti?

“La verdad sí es pesado, y la otra vez me pasó que estaba haciendo una escena, y es que hay veces que las dos están vestidas de monja, y acabé la escena y dije ‘Ay no, estaba haciendo a la otra’, y la tuvimos que repetir. Ya a estas alturas me hago bolas de repente y digo ‘ya no sé quién soy en este momento’... ¡Es muy divertido!”.

¿Qué ha sido lo más gracioso de ser monja en esta historia de comedia?

“Es una monja muy divertida porque anda en bicicleta, se brinca bardas, hace cosas que no te imaginas, dices: ‘A esta monjita ¿qué le pasa?; la que sí es monja es más tranquila, la que no es monja, es a la que ves haciendo todas esas cosas y ha sido superdivertido, porque verme haciendo eso da mucha gracias”.

¿Qué tal ha sido trabajar con Gabriel Soto?

“Es la primera vez que trabajamos juntos y ha sido increíble, es súper caballero, me encanta que es super estudioso, le gusta mucho lo que hace igual que a mí; hemos hecho un gran equipo, se ve mucho la química en pantalla y nuestros personajes están quedando muy padres, muy divertidos”.

África Zavala y Gabriel Soto José Luis Ramos

Oye y en el elenco también esta Alex Ibarra, ¿cómo ha sido el reencuentro?

“Sí, y con Cynthia Klitbo, estuvimos juntos en ‘Peregrina’, que justamente voy a cumplir 20 años de haber estado en esa telenovela que son 20 años de carrera y es muy chistoso que hace 20 años estábamos trabajando y ha sido muy padre”.

¿Por qué la gente no debe perderse “Monteverde”?

“Porque es una telenovela que los va a hacer olvidarse de todo lo malo, se van a divertir y la pueden ver con la familia y eso es algo muy padre”.

