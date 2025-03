¿Lucero vendió el anillo que Mijares le dio en su boda? La cantante reveló qué pasó con esta lujosa joya

Aunque Lucero y Manuel Mijares decidieron ponerle fin a su matrimonio en 2011, hasta el día de hoy continúan protagonizando proyectos juntos, como lo harán a partir del próximo domingo 16 de marzo con “Juego de Voces”. Además de esta relación profesional, los cantantes comparten una complicidad única, misma que quedó demostrada ahora que finalmente hablaron sobre qué fue exactamente lo que pasó con el anillo que la artista recibió el día de su boda.

Lucero confesó si realmente vendió su argolla matrimonial con Manuel Mijares

A propósito del inicio de “Juego de Voces”, programa en el que tendrá oportunidad de trabajar con Lucerito Mijares, su hija menor, Lucero y Manuel Mijares demostraron una vez más que son grandes amigos. Para muestra, la facilidad con la que se atrevieron a hablar del destino de la argolla que la intérprete de “Cuéntame” portó el día que llegaron al altar, mencionando la posibilidad de que lo pusieran en venta para mejorar sus finanzas.

Esto ya que al momento de que se le cuestionara a la llamada “novia de América” el por qué había querido regresar a la pantalla chica, respondió que todavía no ha podido vender su anillo de compromiso. De modo que lo conserva entre sus pertenencias como un recuerdo del tiempo que compartieron en el pasado.

Lejos de que esto molestara a su expareja, el intérprete de “Soldado del amor” le siguió la corriente e insinuó que él también buscó la forma de deshacerse de él. “Hemos querido venderlo, pero resulta que me están inventando que es fake. Y no, no es cierto, yo lo compré con mucho cariño y mucho esfuerzo”, dijo divertido el artista.

Lucero y Manuel Mijares bromeron sobre el destino de su anillo de bodas Archivo

Enseguida, la protagonista de “El Gallo de Oro” bromeó con la posibilidad de que existieran dos versiones de la misma joya y habría sido ella quien se quedó con la de poco valor. “Es que hicieron el original y la réplica. Y yo me quedé con la réplica. No, mentira, ahí está para cuando se necesite, ya que sea un auditorio 820 del ‘Tour Amigos’, igual ahí puede ser”, dijo, provocando las risas de su exesposo, con el que de hecho tiene un proyecto llamado “Hasta que se nos hizo”, donde fusionan su talento.