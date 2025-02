Lucero y Manuel Mijares se derritieron de amor por el cumpleaños de Lucerito Mijares: así celebraron a su hija

Pese a que su matrimonio terminó hace ya 14 años, Lucero y Manuel Mijares se mantuvieron cerca el uno del otro con la finalidad de criar a sus hijos en conjunto. Muestra de ello, es el inmenso cariño que suelen desbordar por ellos en fechas especiales, como pasó recientemente a propósito del cumpleaños de Lucerito, la menor, quien cumplió 20 años y recibió un invaluable detalle por parte de sus padres.

Lucero le dedicó una emocionante carta a Lucerito Mijares por su cumpleaños

A través de su cuenta de Instagram, plataforma en la que cuenta con 4.3 millones de seguidores, Lucero se desarmó en palabras de amor para Lucerito Mijares, su hija menor, quien este 2 de febrero celebró 20 años de vida, una fecha que no quiso pasar desapercibida. Es por esto que la llamada “novia de América”, se dio a la tarea de recopilar algunos de sus mejores recuerdos juntas, con el fin de ilustrar la carta que le escribió a la intérprete de “Vas a decir que sí".

“Mi niña, mi luz, mi princesa, mi sueño realizado, hoy cumple 20. Parece que fue hace unos días cuando nació y levantaba la ceja aun cuando dormía en mi hombro o en mis brazos. Mi Lucero, celebro tu vida preciosa mía, y celebro diario porque eres mi regalo de todos los días. Gracias por tus risas para todos mis chistes, por pedirme que no me vaya a dormir temprano para quedarnos otro rato juntas, por ser mi mejor amiga y confidente, por hablarme, por escucharme, por ser mi compañera en todo lo que hacemos. Eres la hija que siempre soñé, pero cada instante superas mis expectativas. Tan inteligente, tan madura, tan bella, tan única, tan tú. Que Dios siga guiando tu camino y que seas la persona más feliz de este planeta, hoy y todos los días de tu vida. Feliz cumple. Te amo como no sabes. Un día vamos por un jellycat”, concluyó la antagonista de “Mañana es para siempre”, que constantemente presume la excelente relación que lleva también con José Manuel, su primogénito, quien aunque ha preferido mantenerse alejado de los reflectores, suele estar presente en los momentos más importantes de la familia.

Manuel Mijares le escribió una dulce felicitación a Lucerito por sus 20 años

Por su parte, el intérprete de “Soldado del amor” no podía quedarse atrás, así que hizo lo propio y mediante una publicación en redes sociales, expresó sus sentimientos por Lucerito Mijares con un texto que acompañó de algunas fotografías del pasado.

“Mi nena hermosa. Hoy celebramos 20 años desde el día en que llegaste a iluminar nuestras vidas No hay palabras suficientes para expresar lo orgulloso que me siento de la persona en que te has convertido: fuerte, valiente, inteligente y llena de amor. Cada año que pasa, sigues sorprendiéndome con tu determinación en todo lo que te propones y logras. Ha sido un privilegio verte crecer, aprender y construir tus propios sueños. No importa la edad que tengas, tú siempre serás mi niña, y siempre estaré aquí para apoyarte en cada paso de tu camino. Que este nuevo año de vida te traiga felicidad, éxito y muchas bendiciones. Disfruta cada momento y nunca dejes de brillar y contagiar con esa sonrisa que te caracteriza. Feliz cumpleaños, mi nena hermosa. TE AMO”, escribió el artista.

Estas palabras reiteraron que entre Manuel Mijares y Lucerito existe una complicidad nata padre e hija, misma que los ayudó a conquistar los reflectores durante la primera temporada de “Herederos: Juego de Voces”, donde participaron como dupla junto a otras dinastías del espectáculo, como la compuesta por Eduardo Capetillo y Lalo Capetillo Jr.