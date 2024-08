Lucerito Mijares rompió el silencio y se sinceró sobre cómo fue atravesar el divorcio de Lucero y Mijares

En 1997, después de una relación de ensueño, Lucero y Manuel Mijares llegaron al altar. Este episodio marcó el inicio de su vida familiar y, por mucho tiempo, fueron una de las parejas más queridas del medio artístico mexicano, razón por la que siempre estuvieron expuestos a los reflectores, incluso hasta el día que tomaron la difícil decisión de separarse.

Aunque este anunció causó gran conmoción entre sus fanáticos, lo cierto es que quienes lo vivieron en carne propia fueron José Manuel y Lucerito, sus hijos, que a pesar de que lograron sobrellevar la situación, al final sí se trató de un cambio de realidad en todos los sentidos.

Lucerito Mijares confesó cómo enfrentó el divorcio de sus padres

En su última entrevista, concedida a Yordi Rosado, Lucero Mijares Hogaza, la carismática hija menor de los cantantes, compartió que tiene grandes recuerdos de su infancia, la mayoría de ellos totalmente gratos. “Lo recuerdo muy lindo todo”, mencionó la también intérprete.

Respecto a si le afectó de alguna manera que su familia “se rompiera” tras el divorcio de Lucero y Mijares, la joven, que recientemente conquistó el teatro con su magistral actuación en “El Mago de Oz”, señaló que ciertamente no fue algo que la marcara para mal. “Seguido me dicen: ‘oye, ¿y te afectó mucho el divorcio?’, pero la verdad es que no, porque tenía cinco años, entonces no me acuerdo de mucho”, se sinceró la artista.

Entre las razones por las que considera que no se trató de algo “traumático”, también destaca el hecho de que desde entonces, sus papás procuraron llevar un excelente relación, algo que sin duda la hizo darse cuenta de que aunque ellos ya no eran pareja, sí seguían conformando una familia unida.

Lucero y Mijares se han convertido en los más grandes fanáticos de su hija menor Getty

Cómo fue para Lucerito crecer con dos papás tan famosos

Aunado a la cuestión de la ruptura de sus progenitores, la cantante, que hace unos días estrenó una canción con Eduardo Capetillo Jr, explicó que otra cosa que le ayudó a nunca sentir ese vacío por saber que ya no estaban casados, indudablemente es gracias al estilo de vida que siempre han llevado como artistas.

Esto ya que aunque ambos viajaban mucho cuando ella y su hermano eran niños, todo el tiempo trataron de que al menos uno de ellos se quedara en casa, de modo que tenían presente que si por cualquier cuestión no podían estar con su mamá, siempre tenían la opción de ir con su papá y viceversa.