Lucero arremetió contra los críticos de Mijares y habló de sus zapatos virales: ‘No son de mujer’

Manuel Mijares acaparó las tendencias de las últimas horas luego de que se dejara ver con unos llamativos zapatos blancos que se inmediato se convirtieron en la burla de los internautas: como era de esperarse, Lucero

Los excéntricos zapatos de Mijares , que fueron confundidos por los internautas con el típico calzado escolar de los niños de primaria, no tardaron en viralizarse luego de que el cantante se dejara ver con ellos en el estreno de una obra de teatro en España, evento al que acudió acompañado de Lucero y Lucerito.

No es la primera vez que Mijares es blanco de burlas por sus llamativos looks, pues es bien conocido que el cantante no duda en llamar la atención en todas sus apariciones públicas con sus estrafalarios vestuarios; sin embargo, muchas personas se preguntaron si el famoso no llegó demasiado lejos.

¿QUÉ DIJO LUCERO SOBRE MIJARES Y SUS ZAPATOS VIRALES?

El calzado de Mijares estilo “Mary Jane” llamó tanto la atención en redes, que Lucero debió pronunciarse sobre el tema: la cantante demostró una vez más que, aunque se separó de su esposo hace varios años, todavía le guarda mucho cariño y no soportará que se burlen de él.

“De buena fuente sé que los que él trae puestos no son zapatos de mujer”

Una publicación del usuario de X @TuTiaSandra fue el pretexto perfecto que Lucero estaba buscando, pues la cantante aprovechó un post que hablaba del precio de los zapatos de Mijares para lanzar una lapidaria advertencia sobre los accesorios de su esposo y dejar algo muy en claro: los zapatos con los que se dejó ver en España no son de mujer.

No lo sé Rick… 🤣

De buena fuente sé que los que él trae puestos, no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso. 🤷🏻‍♀️ — Lucero (@LuceroMexico) June 25, 2024

“Si te gustaron los zapatos que MIJARES usó en #Madrid, aquí los puedes comprar por $1,700 pesos en Liverpool"; se lee en la publicación de La Tía Sandra que pronto circuló entre los internautas ya que los promocionó como unos “zapatos Westies para mujer”.

Lucero, por supuesto, pronto salió a desmentir algunas cosas sobre los zapatos: no son de esa marca, no costaron eso y no son de mujer como muchos comenzaron a decir.

“No lo sé Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso”, escribió la cantante, quien dejó con la boca abierta a los internautas con este fuerte comentario.