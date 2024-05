Mijares recordó la discusión que tuvo con Lucero el día que nació Lucerito: “Se armó la gorda por lo que hice”

Además de ser un excelente cantante, una de las mayores cualidades que distinguen a Mijares es la dedicación con la que se entregó a la paternidad desde el primer momento en que supo que se convertiría en padre. Hasta el día de hoy, el artista ha dejado claro que la felicidad de sus hijos es lo más importante y atesora gratos recuerdos de cómo fue verlos crecer.

Junto a Lucerito Mijares, su hija menor, el intérprete ha dejado ver que existe una conexión única, especialmente porque empezaron a construir memorias desde los primeros minutos de vida de la joven. Esto ya que el mismo día del parto de Lucero, él tomó una decisión impulsiva que le valió una discusión con su entonces esposa, y que con el paso de los años, se volvió motivo de risas.

Lucero se enojó con Mijares por operarse el mismo día que ella dio a luz

Durante su reciente participación en el podcast “Papá Luchón”, Manuel Mijares recordó algunos de los mejores momentos que atesora en su faceta como papá, varios de ellos bastante singulares. La anécdota que más llamó la atención del público, fue aquella donde el artista reveló que el día que nació Lucerito, él y Lucero tuvieron una discusión bastante fuerte.

El pleito se originó luego de que la madre de sus hijos se enteró de que, al igual que ella, Mijares había entrado a quirófano, con la diferencia de que ésta visita tenía como fin hacerle una operación en los ojos. La molestia de Lucero habría radicado principalmente en el hecho de que no le informara sus intenciones de someterse a este procedimiento, sobre todo si tenía pensado hacerlo horas después de que diera a luz a la pequeña.

“Lucero me regañó porque se me ocurrió hacer esto. Se armó la gorda. Yo dije: ‘bueno, si ya estoy aquí, si ya tenemos el cuarto, por qué no’, y me operé los ojos”, expresó el artista, quien mientras estaba en reposo se percató de que debió haber hablado de esto con su exesposa, que para ese momento ya le estaba reprochando que no podría ayudarla con Lucerito y con Manuel, su primogénito, que aún era un bebé.