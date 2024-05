Lucero se sinceró y reveló qué piensan sus hijos de una posible reconciliación con Mijares

Hace poco menos de un año, Lucero dio a conocer que su relación con el empresario Michel Kuri había llegado a su fin luego de casi una década de noviazgo. Este truene inevitablemente revivió las esperanzas y expectativas de sus fanáticos ante el escenario de que decidiera darse una segunda oportunidad con Mijares, su exesposo, padre de sus dos hijos y amigo entrañable.

Recientemente, la artista reveló que este tema no se quedó solo en los titulares, sino que incluso llegó a los oídos de Lucerito y José Manuel, quienes reaccionaron sorpresivamente a estas suposiciones. De modo que en medio de los rumores, les hicieron saber a ambos qué es lo que pensarían en caso de que el amor vuelva a surgir entre ellos.

Esto piensan los hijos de Lucero y Mijares sobre la probabilidad de que algún día vuelvan a estar juntos

Durante su reciente participación en el programa de Adela Micha que se transmite vía internet, Lucero habló acerca de diversos aspectos de su vida profesional y personal, incluyendo la peculiar amistad que tiene con su exmarido y cómo consiguieron sobrellevar su separación para que este episodio no interfiriera con su labor en la crianza.

Una de las cuestiones que inevitablemente abordó fue respecto a si alguna vez ha considerado volver con Mijares. Tal como ha dicho en ocasiones anteriores, los dos tienen claro que esto no es algo que esté en sus planes ni quieran hacer, por lo que tras casi 14 años separados, las probabilidades de que ocurra son casi nulas, por no decir imposibles, algo que sus hijos agradecen.

“Estos niños me dicen: ‘No, mamá, qué flojera. No vayan a volver eh, la verdad qué oso’”, contó divertida la cantante, quien siempre ha manifestado el profundo cariño que le guarda a su ex.

Desde su divorcio, Lucero y Mijares han mantenido una relación cercana como amigos y colegas Getty

¿Por qué Lucerito y José Manuel no quieren que sus padres vuelvan a ser pareja?

Sobre si tienen alguna razón en especial para no querer que retomen su relación sentimental, Lucero explicó que se debe a que ellos ya se hicieron a la idea de que no están juntos. Además de que su separación nunca ha sido tradicional, ya que no rompieron el contacto como suele pasar en otros divorcios y optaron por seguir siendo amigos y compañeros de trabajo, una dinámica que hasta el día de hoy les ha funcionado de maravilla y a la que sus hijos ya están acostumbrados.

Por su parte, la también actriz mostró que toma este tema con gracia, ya que sabe que ni Lucerito ni José Manuel le dicen estas cosas de mala manera, sino que le hablan con la sinceridad con la que desde siempre han procurado conducirse como familia.