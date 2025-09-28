Los pasos de B King en México, días antes de que lo hallaron muerto

B King voló de Medellín a México el 13 de septiembre. Venía con su novia, Angie Miller, una creadora de contenido para adultos con la que mantenía una relación romántica desde principios de año.

Para B King, el viaje a México era la oportunidad para relanzar su carrera. Lamentablemente, B King despareció en México y luego de tres días, su cuerpo fue hallado en Morelos.

El reggaetonero había tenido un primer pico de éxito en Colombia en 2023 pero una serie de problemas personales opacaron y obstaculizaron su carrera.

El más grave de ellos fue su separación de Marcela Reyes, una cantante y dj colombiana con la que tuvo un noviazgo tormentoso.

En su separación hubo no sólo acusaciones de infidelidad, también amenazas privadas y públicas.

Los problemas escalaron incluso hasta el punto en el que B King declaró que hacía “responsable de lo que pudiera pasarle” a Marcela Reyes.

Los días de B King en México

Todo eso quería dejar atrás B King cuando llegó a México para dar su primer concierto.

Ese show sucedió un día después de su llegada a la Ciudad de México, en víspera del Grito de Independencia. Y fue un éxito.

Usando el éxito viral “Como yo” como punta de lanza, B King conquistó al público mexicano de aquella noche.

Al final del concierto, el reggaetonero estaba feliz y extasiado: “Muchas gracias mi México lindo y querido”, gritó.

Luego tuvo una fiesta. En medio de gritos de alegría, abrazos y felicitaciones con su equipo de producción y sus bailarines, B King grabó un video en el que dijo que el futuro era promisorio.

“Papi, llegamos excelente, rompiendo en México, en el DF; la gente al 100".

Lo más reciente en la investigación

Angie Miller, su novia, también estaba reportada como desaparecida pero este viernes la autoridades informaron que en realidad fue detenida desde el martes pasado en Ciudad de México por la Coordinación Nacional del Combate al Secuestro.

El reporte está en el archivo del registro nacional de detenciones del Gobierno de México, donde se detalle que fue vista por última vez el 23 de septiembre en la región de Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

La venezolana fue arrestada en la colonia Valle de los Pinos, Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México y puesta a disposición de las dependencias del Ministerio Público.

