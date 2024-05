Los hijos de Luis Miguel le pidieron una foto al youtuber Fede Vigevani, pero él... ¡ni los topó!

¿Te imaginas rechazar una foto con Miguel y Daniel, los hijos de Luis Miguel

Fue en una entrevista con Yordi Rosado que uno de los creadores de contenido más famosos de América Latina revivió el día que conoció a los hijos de Luis Miguel sin sospechar siquiera que se trataba de ellos... ¡incluso se dio el lujo de rechazarlos!

¿Fede Vigevani fue grosero con Miguel y Daniel? A decir del youtuber, hubo una razón muy poderosa para negarles una foto a dos jovencitos que de alguna forma lograron investigar en dónde estaba e hicieron lo posible por conocerlo.

FEDE VIGEVANI Y EL DÍA QUE “LES HIZO EL FEO” A LOS HIJOS DE LUIS MIGUEL

De acuerdo con lo que Fede le contó a Yordi Rosado, su inesperado encuentro con los hijos de Luis Miguel ocurrió en junio del 2020 en Acapulco, en medio de la pandemia por COVID-19; en ese momento, Miguel y Daniel tendrían unos 13 y 11 años, respectivamente.

“Tampoco hay que tratar diferente a la gente por ser hijo de alguien”

Fede Vigevani narró que, de repente, dos niños se pararon en la puerta del lugar donde estaba trabajando para pedirle una foto, pero él no accedió no por grosería sino porque no quería interrumpir la grabación del video que estaba realizando; poco después, se enteró de que los menores eran hijos de Luis Miguel.

Sin embargo, aceptó Fede, aunque lo hubiera sabido en ese momento el trato para los pequeños habría sido el mismo, sin preferencias, aunque sí es admirado de “El Sol”. “Tampoco hay que tratar diferente a la gente por ser hijo de alguien, pero soy muy fan de Luis Miguel ”, expresó.

¿QUIÉN ES FEDE VIGEVANI, EL YOUTUBER QUE QUERÍAN CONOCER LOS HIJOS DE LUIS MIGUEL?

Fede Vigevani es un influencer, youtuber y músico uruguayo de 29 años de edad que con el paso de los años logró forjarse como uno de los creadores de contenido más populares de América Latina.

En total, Fede Vigevani cuenta con más de 38 millones de seguidores en sus cuentas de YouTube, TikTok, Twitter e Instagram gracias a su contenido repleto de humor y, claro, música original. Actualmente, el youtuber reside en México, país al que se mudó para ampliar sus oportunidades laborales.