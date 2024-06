¿Hay rencores entre ellas? Leticia Calderón reveló cómo es su relación con Yadhira Carrillo, la esposa de Juan Collado

Fue en 2007 cuando Leticia Calderón se vio envuelta en un polémico triángulo amoroso en medio de su separación de Juan Collado. Lo anterior debido a que casi inmediatamente después de que anunciaron su divorcio, el abogado comenzó a salir con Yadhira Carrillo, lo que hizo sospechar que en realidad su historia pudo haber comenzado cuando él aún estaba casado.

A más de 15 años distancia y luego del arduo proceso penal que enfrentó Collado, Leticia finalmente está en paz con todo lo que este estremecedor episodio trajo a su vida. De modo que ya es capaz de convivir con Yadhira, algo que según sus propias palabras, ha sabido sobrellevar.

Así es la relación de Leticia Calderón y Yadhira Carrillo

Con la mente fija en seguir sumando éxitos en su carrera artística, Leticia Calderón no tiene interés en alimentar los rumores de su supuesta enemistad con Yadhira Carrillo, quien en 2012 llegó al altar con Juan Colllado, su exesposo y padre de sus hijos. En un breve encuentro con diversos medios, Lety respondió qué tan buena es su convivencia con la también actriz, la cual resulta necesaria cuando sus ‘retoños’ pasan tiempo con su progenitor.

“Siempre ha habido un gran respeto. Yo hago mi trabajo como mamá y yo quiero que exista la armonía, que mis hijos vean que sí nos podemos llevar bien. Nunca hemos sido enemigas, somos bastante respetuosas. Ella respeta que soy la mamá y yo respeto que soy la esposa”, expresó la artista.

Esta actitud de la actriz no es nueva, pues desde hace tiempo ha sido clara en su postura acerca de que personalmente no tiene rencores con Carrillo, además de que lo que pudo haber pasado o no, ya no es algo que le quite el sueño.

Carlo y Luciano son lo más importante para Lety Calderón Instagram

Lety ya no tiene rencillas con el padre de sus hijos

Pese a que su relación como pareja no funcionó, Calderón siempre tuvo claro que este era un tema independiente a sus hijos, por lo que nunca pensó en la posibilidad de interferir para que convivieran.

Por diversas circunstancias de la vida, la cercanía de Juan Collado con Luciano y Carlo no ha sido la mejor, sin embargo, este tema tampoco es algo que atormente a la actriz, pues sabe que ella siempre ha estado al pendiente de todo lo que necesitaran. Asimismo, los problemas que llegó a tener con su exesposo también se resolvieron y, aunque no son amigos, tampoco tienen conflictos.

“Afortunadamente yo me llevo muy bien con Juan desde hace años. No hay rencor, no hay odio; nuestra historia ya quedó en el pasado”, finalizó Lety, quien también reveló que hace poco sus hijos tuvieron oportunidad de pasar más tiempo con Juan Collado gracias a que viajaron a España, país en el que el abogado se estableció tras recuperar su libertad.