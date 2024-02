Leslie Gallardo rompió en llanto y dijo que quiere salirse de La casa de los famosos 4

¿Quién la entiende? Leslie Gallardo ha terminado por desquiciar a la audiencia de La casa de los famosos 4, ¡primero lloró porque quería irse y después pidió que la salvaran!

Ayer, La casa de los famosos 4 dio a conocer a los cinco nominados de la semana , y para nadie fue una sorpresa que Leslie Gallardo estuviera en “la lista negra” debido a que con sus actitudes logró enfurecer no sólo a los inquilinos, sino también a la audiencia.

Por ejemplo, la joven influencer fue víctima de burlas luego de que rompiera en llanto porque, según ella, extrañaba a su novio, Emilio Osorio . Posteriormente, tuvo un desagradable pleito en donde atacó a Thali García con tanta saña que se acabó por ganar el odio de todos.

De hecho, Manelyk González no dudó en explotar contra Leslie al asegurar, tajante, que ella sin Emilio Osorio no es nada: “A mí me parece patética, inventadísima, súper actuada (…) Me parece absurda, es que Leslie no es nada”, aseguró.

LESLIE GALLARDO PIDE SALIRSE DEL REALITY Y LUEGO SE ARREPIENTE

Este jueves se dio a conocer la lista de los participantes que están “en la cuerda floja” de La casa de los famosos 4: se trata de Carlos Gómez “El Cañón”, Thalí García, Clovis Nienow, Gregorio Pernia y, claro, Leslie Gallardo.

Resaltan en especial los nombres de Thalí y Leslie: mientras que la primera famosa se ha ganado más simpatizantes a pesar de los señalamientos en su contra por presuntos chismes y traiciones, la mayoría están de acuerdo en que ya no soportan a Leslie Gallardo.

La novia de Emilio Osorio lo sabe, ha comenzado a sentir la presión y, de nueva cuenta, colapsó ante sus compañeros: la joven influencer le confesó a algunos de ellos, entre lágrimas, que tenía ganas de abandonar La casa de los famosos 4, pero sin pagar la elevada multa a la que se hace acreedora toda aquella persona que deja el concurso por su cuenta.

Sin embargo, Leslie fue de nueva cuenta víctima de sus cambios de humor y, tras un momento de reflexión, de nuevo estalló en llanto entre los demás inquilinos, pidiendo que la salvaran ya que ella en realidad sí quiere estar en La casa de los famosos 4, pero extraña demasiado a Emilio Osorio.

Esta conducta acabó por desesperar a los internautas, y no faltó quienes se alistaran para cumplirle el gusto a Leslie y expulsarla del reality, ¿qué pasará al final?