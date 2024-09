¿Hay amor? Nicola Porcella rompió el silencio sobre su supuesto romance con Bárbara Islas, la ‘ex’ de Gala Montes

Durante los últimos días, Nicola Porcella ha desatado inquietud entre sus miles de admiradoras, quienes desde hace un tiempo se percataron de que tiene cierto interés particular con Bárbara Islas, la actriz a la que Gala Montes le “declaró su amor” y con la que aseguró tuvo un idilio que la marcó. Las razones por las que se cree que el exparticipante de LCDLFM está flechado con Islas, se debe a que se les ha visto teniendo una complicidad hasta ahora desconocida, evidenciando que además de colegas, entre ellos hay una conexión especial.

Nicola Porcella aclara cuál es su relación con Bárbara Islas: ¿tienen un romance?

Durante una breve conversación con “De primera mano”, Nicola Porcella reaccionó a los rumores de que está saliendo con Bárbara Islas. Y es que además del furor que causa la posibilidad de que esté enamorado, para muchos resulta curioso que se trate precisamente de la mujer que previamente estuvo relacionada con Gala Montes, que actualmente está interesada en Agustín Fernández, su mejor amigo y ‘roomie’.

“Claro, la he invitado a salir muchísimas veces, como invito a mis amigas. A Bárbara le tengo mucha consideración, es una mujer que admiro muchísimo, como actriz, como persona, como conductora y artista. Siempre he dicho que es una mujer muy linda”, señaló el peruano, esquivando tanto como le fue posible el tener que hablar de este aparente romance que cada día llama más la atención por la cercanía que ya demostraron tener.

Nicola Porcella admitió que Bárbara Islas le parece una gran mujer Instagram

No obstante, su comentario final nuevamente despertó las sospechas de que sí podría tener un interés sentimental en la actriz de “Vivir de amor”, pues nuevamente resaltó las cualidades que parecen tenerlo completamente cautivado. “Bárbara me parece una mujer espectacular, con unos sentimientos hermosos y muy trabajadora”, finalizó el actor, que desde su salida de LCDLFM, no ha tenido ni un solo un romance oficial.

¿Nicola Porcella está abierto al amor? Esto dijo el actor

En cuanto a si ahora mismo está disponible emocionalmente, Nicola Porcella, que en su temporada de La Casa de los Famosos México se ganó el apodo del “novio de México” gracias a su carisma e innegable atractivo físico, admitió que no es algo que se encuentre dentro de sus prioridades. “Yo creo que estoy muy enfocado en mi trabajo. Tengo amigas como cualquier persona”, puntualizó.

Dichos comentarios se suman a las declaraciones que dio en semanas pasadas, cuando habló abiertamente de sus deseos de en algún momento poder tener otro hijo. No sin antes señalar que si bien es algo que le gustaría experimentar de nueva cuenta, tampoco tiene prisa por lograrlo, especialmente porque quisiera que pasara con una persona que lo haga sentir satisfecho en todos los sentidos.