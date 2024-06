Laura G reveló que fue hospitalizada de urgencia y contó cuáles fueron los alarmantes síntomas que tuvo

Este fin de semana, Laura G causó gran preocupación entre sus seguidores luego de que diera a conocer que había presentado una serie de importantes complicaciones médicas, las cuales evolucionaron al punto de que requirió ser hospitalizada de emergencia. Una vez que la situación pudo ser controlada por su equipo de médicos, la presentadora dio algunos detalles de los motivos que la llevaron a este punto y profundizó en qué tantas molestias experimentó antes de que finalmente se decidiera a ir al doctor.

La aterradora experiencia que vivió Laura G y la llevó al quirófano

A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Laura González, mejor conocida como Laura G, compartió con el público el difícil episodio que se le presentó hace un par de días. Esto después de que lo que empezó como una visita ginecológica de rutina, se convirtiera en una operación de emergencia que la obligó a pasar un par de días hospitalizada.

De acuerdo con los dichos de la regiomontana, todo empezó cuando agendó una cita debido a que tenía la sospecha de que podía estar embarazada por tercera ocasión, pensamiento que llegó a ella debido a que observó algunos cambios que se parecían a los síntomas que tuvo antes de que se enterara de que estaba a la espera de sus dos hijos. No obstante, el especialista que la revisó no solo le confirmó que no se trataba de una gestación, sino que le aclaró que el causante de estas alteraciones era un quiste que requería de atención inmediata.

“Era un quiste gigante. Había crecido muy grande y el doctor me dijo que no me podía dejar salir. Terminaron siendo dos quistes; uno a punto de reventar, pero ya estoy bien. Hay que ir al ginecólogo a checarse más seguido”, expresó G, enfatizando en la importancia de la prevención para detectar a tiempo cualquier tipo de problema.

Todo quedó en un susto y la conductora se recupera exitosamente

Gracias a que médico se percató de lo que pasaba en su cuerpo y actuó con rapidez, el panorama mejoró considerablemente para su salud, pues la cirugía que le practicaron fue suficiente para tratar estas bolsas de tejido que se habían alojado en su organismo. De modo que además del reposo necesario tras cualquier intervención, Laura G no tuvo que someterse a ningún otro procedimiento, aunque sí tendrá que seguir con sus consultas de rutina para cerciorarse de que todo esté en orden.

Esta experiencia le sirvió a la también locutora a recordar la importancia de no ignorar ningún síntoma o anomalía, mucho menos tratándose de la salud. Por lo que invitó a sus seguidores a nunca descuidar estos aspectos y tener siempre en mente lo imprescindible que es cumplir con las consultas periódicas.