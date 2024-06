¿Qué pasó antes de la boda? Estas serían las razones por las que Belinda y Cazzu no quisieron casarse con Christian Nodal

La vida sentimental de Christian Nodal se ha convertido en tema de conversación desde hace ya un par de años. Y es que poco después de que rompiera inesperadamente su compromiso con Belinda, el cantante volvió a encontrar el amor con Cazzu, junto a quien se estrenó en el mundo de la paternidad.

No obstante, lo que parecía ser una historia con final feliz, también se terminó de un momento a otro. Esta vez, el artista se ha confesado enamorado de Ángela Aguilar, con la que se especula, pudo haber llegado al altar, algo que no ocurrió con sus famosas exparejas.

Pero, ¿qué fue lo que influyó para que estos romances no se consolidaran en un matrimonio?

¿Por qué Belinda y Christian Nodal no se casaron?

Luego de una relación llena de detalles y muestras de afecto públicas, Christian Nodal y Belinda compartieron imágenes de una romántica cena en la que presuntamente se habrían comprometido.

Según la información que circuló en su momento, el cantante compró para ella un espectacular anillo de diamantes para pedirle que se convirtiera en su esposa, aunque esta joya finalmente se convirtió en un problema cuando se separaron. Sobre los motivos por los que rompieron, se sabe que entre ellos existieron diferencias irreconciliables de las que nunca hablaron concretamente.

En su momento, Ángela Aguilar se dijo emocionada por la boda de Christian Nodal y Belinda Instagram

La razón por la que Cazzu no se comprometió nunca con Nodal

A diferencia de lo que vivió con Belinda, el sonorense tuvo claro desde el principio que las cosas con la rapera serían de otra manera. Esto debido a que de acuerdo con lo que Cazzu dijo en diversas conversaciones, ella no cree en el matrimonio, y en general, tiene una visión de la vida distinta a la de Christian.

Esto no fue un impedimento para que su historia fluyera de maravilla, ya que durante el tiempo que estuvieron juntos, presumieron de ser muy felices y finalmente su amor se consolidó con su primogénita.

Asimismo, el intérprete llegó a revelar que tras la llegada de Inti, la boda no era algo que descartaran por completo, aunque no tenían pensado forzar nada. “No sé la verdad no será pronto. Tenemos una relación preciosa y creo que si en algún momento pasa, será porque somos felices”, dijo meses antes de que rompieran definitivamente.