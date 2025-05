Laura Flores y Lalo Salazar revelaron si piensan casarse en una ceremonia simbólica

Laura Flores y Lalo Salazar hicieron su primera aparición oficial como pareja en la alfombra roja del estreno de la película ‘Mamá Reinventada’ en Plaza Carso, Ciudad de México. En el evento, la pareja se mostró enamorada, compartiendo risas, abrazos y un beso, además, los famosos hicieron sorprendentes revelaciones sobre su relación, por ejemplo, si tienen planes de unirse a través de algún ritual.

La actriz y el periodista, quienes confirmaron su romance en febrero tras más de dos décadas de haberse conocido, respondieron de forma contundente al ser cuestionados sobre si han pensado en casarse mediante una ceremonia simbólica: “No, no creemos en eso. No creemos en espiritismo, constelaciones, chamanes, esas cosas no”, dijo la intérprete de 61 años.

¿Laura Flores y Lalo Salazar planean vivir juntos?

La pareja, que derramó miel ante los reporteros, también aclaró que, de momento, no han planeado irse a vivir juntos: “Creo que es muy pronto”, dijo Laura Flores. Por su parte, Lalo Salazar no se cerró a la posibilidad y respondió: “Pues uno nunca sabe, ¿por qué no? Pero vamos a ver”.

La actriz también reveló que se están tomando las cosas con calma, pues en este momento de su vida tienen muy claro lo que quieren y lo que tienen, sin embargo, hizo evidente lo enamorada que está del periodista.

“Tiempo al tiempo. Porque a estas alturas del partido los dos ya sabemos lo que tenemos y lo cuidamos, entonces lo que menos queremos es descuidarlo o apresurarlo. Es un encanto, no conozco a una persona que no quiera a Lalo”, señaló.

¡Muy ENAMORADOS! 😍 #LauraFlores y #LaloSalazar presumen su amor por primera vez ante las cámaras en una alfombra roja ¿Están listos para dar el siguiente paso? #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/3wrEtSq44E — De Primera Mano (@deprimeramano) May 7, 2025

¿Cuántas veces se han casado Laura Flores y Lalo Salazar?

Laura Flores se ha casado cinco veces:

1. Sergio Fachelli (1986-1989): A los 18 años, la actriz contrajo matrimonio con el compositor uruguayo. Esta relación, que duró tres años, estuvo marcada por conflictos, incluyendo episodios de violencia doméstica, según ha relatado Laura.

2. Miguel Ángel Durán (1992): Su segundo matrimonio fue con el cirujano plástico. Sin embargo, la unión duró solo cuatro meses, ya que Laura descubrió que Durán seguía casado con otra mujer, un hecho que él le había ocultado.

3. José Ramón Diez (1998-2008): Este fue el matrimonio más largo de Laura Flores, con una duración de más de diez años. Con el empresario, tuvo a sus dos hijos biológicos, María y Patricio.

4. Eduardo Fonseca (2013): La intérprete se casó con el ingeniero aeronáutico, pero la relación duró solo cinco meses.

5. Matthew Flannery (2019-2023): Su quinto matrimonio fue con el empresario estadounidense. Aunque la unión duró casi cuatro años, terminó en 2023 de manera amistosa.

Por su parte, Lalo Salazar estuvo casado una vez, aunque los detalles sobre esta relación son escasos debido a su preferencia por mantener su vida privada fuera del ojo público. De su matrimonio anterior, el periodista tiene dos hijos, Oana e Iñaki. Según reportes, su divorcio ocurrió hace aproximadamente tres años.

