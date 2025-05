Laura Flores y Lalo Salazar en su primera alfombra roja juntos ¡estuvieron beso y beso!

En la premier de la película “Mamá re-inventada”, sorprendió la presencia de los tórtolos Laura Flores y Lalo Salazar.

La parejita llegó tomada de la mano, abrazándose, besándose, regalándose miradas coquetas y presumiendo todo el amor que les llegó intempestivamente luego de una entrevista en el noticiario de Despierta.

“Yo siempre la he admirado”, dijo Lalo Salazar, mientras Laura Flores resaltó, en referencia a si se había bloqueado al amor: “Todo el mundo se puede enamorar, yo me acuerdo de lo que veo hoy”.

Laura Flores estará en La Cueva de Rodrigo de la Cadena en CDMX este 10 de mayo, para celebrar a las mamás.

¿Piensan en casarse?

Aunque el romance con Lalo Salazar parece ir formidable, una boda suena a algo imposible. Y es que en abril del 2024, Laura Flores reveló que le había hecho una promesa muy importante a sus hijos: ya no meter más hombres a su casa luego de que se divorciara por quinta ocasión.

Laura Flores aclaró las especulaciones que hay en torno a su noviazgo con Lalo Salazar Instagram

“No, no necesitamos esos adornos, no necesitamos nada de eso, tiempo al tiempo, no pensamos en eso, estamos muy contentos y agradecidos (...) si algo tenemos Lalo y yo en común es que ambos somos personas muy aterrizadas”, declaró Flores a Venga la alegría.

“Es muy pronto para hablar de eso, no, todavía no (…) mira, hay un dicho que dice ‘despacio, que tengo prisa’ (…) a las únicas personas a las que tenemos que darle cuentas es a nuestros hijos y ellos están respetuosos y contentos”, concluyó la famosa Laura Flores, quien va y viene de Miami a CDMX para ver a su Lalo Salazar.