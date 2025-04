¡Laura Flores no murió! La pareja de Lalo Salazar estalló contra quienes inventaron la noticia

Laura Flores salió a desmentir de forma contundente los rumores que circularon en redes sociales sobre su supuesta muerte. A través de un video, la actriz y cantante mostró su frustración ante las noticias falsas que se viralizaron el pasado fin de semana.

El pasado 6 de abril, en redes comenzaron a circular especulaciones que afirmaban que la estrella de telenovelas había fallecido a los 61 años, generando preocupación y tristeza entre sus seguidores. Por ello, la intérprete aclaró la situación con un video publicado en su cuenta de Instagram, desmintiendo categóricamente estos chismes.

En el clip, grabado la noche del domingo 6 de abril a las 9:32 p.m., Laura Flores apareció visiblemente molesta, mostrando la fecha y hora en su celular como prueba de vida.

“Es increíble que tenga que hacer esto. Otra vez me andan matando en las redes, pero pues no, aquí estoy vivita y coleando todavía, ¿cómo ven?”, dijo la actriz, quien también aprovechó para enviar un mensaje a quienes difunden este tipo de rumores. “Espero que la gente deje de ser tan creativa, porque no está padre lo que están haciendo”, añadió.

Laura Flores aprovechó la situación para compartir con sus seguidores que tiene importantes proyectos en puerta, como una nueva telenovela que grabará en México.

“Estoy preparándome para irme a México a hacer una telenovela, me voy ya en estos días”, anunció, reafirmando que se encuentra en perfecto estado y enfocada en su carrera profesional.

Seguidores y amigos de Laura Flores reaccionan luego de que la actriz desmintió su muerte

El rumor, que se propagó rápidamente a través de publicaciones en redes sociales, provocó una ola de reacciones entre fans y colegas, quienes expresaron alivio al ver la reaparición de la actriz.

Este incidente no es aislado, ya que otras figuras públicas como Julio Iglesias y Yolanda Andrade han enfrentado situaciones similares en el pasado, evidenciando los riesgos de la desinformación.

“Amiga querida, celebro que estás viva y los seguidores que llegaron con los chismes”, escribió el conductor Marco Antonio Regil; “La mala vida se la dan ellos tu más hermosa que nunca”; “Hermosa Laura, Dios te bendiga siempre, siempre”; “Es que eres un ángel, Lau, por eso se les hace fácil”; “Dicen que muerte deseada, vida alargada, así que Dios te bendiga Laura bella”; “Te dan más vida hermosa, bendiciones”, fueron algunos comentarios.

Famosos a los que han “matado” en redes sociales

A lo largo de los años, numerosos famosos han sido víctimas de rumores falsos sobre su muerte que se han propagado a través de las redes sociales.

Esta situación ha obligado a muchas celebridades a salir a desmentir las noticias para tranquilizar a sus seguidores.

José Luis Perales: El cantautor español fue dado por muerto en agosto de 2023 debido a un rumor que se originó en un sitio web satírico y se viralizó en redes. Perales, desde Londres, grabó un video para aclarar que estaba “mejor que nunca”, cenando con su hijo, y lamentó la mala intención detrás del rumor.

Yolanda Andrade: En marzo de 2025, circularon rumores sobre el fallecimiento de la conductora mexicana, especialmente tras su ausencia en televisión por problemas de salud. Su hermana y la misma ‘Joe’ desmintieron la noticia, confirmando que seguía viva y en recuperación.

Justin Bieber: El cantante canadiense ha sido blanco de múltiples rumores de muerte en redes sociales, desde 2009 y hasta fechas recientes se ha especulado que el cantante murió por una sobredosis, en un accidente de tráfico o a manos de un guardaespaldas.

Jackie Chan: En 2011, el actor de artes marciales fue declarado muerto en Twitter por un supuesto ataque al corazón. El hashtag #RIPJackieChan se volvió tendencia, pero el actor usó Facebook para aclarar que estaba vivo y trabajando en su próxima película.

Miley Cyrus: En 2014, la exchica Disney enfrentó el rumor de su muerte en Twitter, que la daba por fallecida en un accidente de tráfico. La cantante respondió con sarcasmo, pidiendo a los creadores de rumores que fueran “más creativos”.

Shakira: En 2014 y nuevamente en 2021, la cantante colombiana fue objeto de rumores que aseguraban su muerte. Una de estas noticias falsas incluía un virus informático en un correo electrónico fraudulento. Shakira reapareció en redes para desmentir y seguir con su vida artística.

Sylvester Stallone: En 2018, se difundió que el actor había fallecido luego de luchar contra el cáncer de próstata, rumor que se intensificó por imágenes de él luciendo enfermo durante el rodaje de ‘Creed 2’. Stallone utilizó Twitter e Instagram para confirmar que estaba “vivo, bien, feliz y saludable”.

Ricardo Montaner: En 2018, el cantautor venezolano-argentino fue objeto de un rumor que afirmaba que había muerto en un accidente aéreo mientras iba a bordo de una avioneta en Veracruz.

Roberto Gómez Bolaños (Chespirito): Antes de su fallecimiento real en 2014, el creador de ‘El Chavo del 8’ fue dado por muerto en Twitter en varias ocasiones. Sus hijas y él mismo tuvieron que desmentir estos rumores, que solían generar confusión masiva.

Julio Iglesias: El cantante español ha enfrentado rumores de muerte en varias ocasiones, especialmente en 2022, cuando publicaciones en redes aseguran que había fallecido por complicaciones de salud. Él desmintió los rumores con apariciones públicas y mensajes, y señaló que estos rumores son malignos.

Britney Spears: La princesa del pop ha sido víctima frecuente de rumores de muerte. En 2016, durante un hackeo a la cuenta de Sony Music en Twitter, anunciaron su presunta muerte.