Laura Flores reveló que sufrió un microinfarto cerebral que la hizo temer por su vida: ‘Una sensación espantosa’

Fue a través de su cuenta de Instagram que Laura Flores subió un video que generó preocupación entre sus seguidores, pues en la grabación la actriz reveló que sufrió un inesperado revés en su salud que la hizo revalorar su vida.

La famosa actriz y cantante , de 60 años, reveló que vivió unos minutos de pánico luego de que, después de realizarse un procedimiento de escleroterapia para combatir las várices, sufriera un microinfarto cerebral que le paralizó algunas partes de su cuerpo.

LAURA FLORES SUFRIÓ UN MICROINFARTO CEREBRAL: LOS DETALLES

En la breve grabación que rápidamente se viralizó, Laura Flores detalló que previo a la Semana Santa acudió a una clínica a realizarse un tratamiento de escleroterapia para combatir la aparición de várices o “arañitas” en las piernas; a pesar de que volvió a su casa bien, con el paso de las horas la actriz se dio cuenta de que algo terrible había pasado debido a que su cara y su brazo derecho se paralizaron repentinamente:

“Yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir”

“Yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla, que fue después de aproximadamente 40 segundos, pude gritar '¡doctor!’. Fue lo que grité", narró la famosa.

Afotunadamente, Laura Flores fue trasladada con un cardiólogo que la estabilizó y, posteriormente, viajó a Estados Unidos a recibir atención especializada debido a que ahí es donde tiene su seguro médico; luego de dos días de hospitalización, la famosa recibió un diagnóstico: había sufrido un microinfarto cerebral que afortunadamente no pasó a mayores.

“Me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó; es decir, estoy viva de milagro”, aseguró.

LAURA FLORES Y EL CONSEJO QUE LE DIO A SUS FANS

Esta dura experiencia le dejó una lección muy importante a Laura Flores , quien le aconsejó a sus seguidores acudir con un verdadero especialista para realizarse cualquier tratamiento estético: “No vayan con un doctor milagro, no vayan con un dermatólogo, vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo de su salud y su propensión a generar un coágulo”, dijo.

El video de la famosa terminó con esta contundente reflexión: “No quiero que nadie pase por lo que yo pasé por una estupidez como es el tratamiento de escleroterapia hecho por alguien que no es un angiólogo”.