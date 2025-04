Laura Bozzo lanzó un bombazo en La Casa de los Famosos All-Stars y se viene lo evidente: ‘Tú también viste’

Este jueves los jugadores de La Casa de los Famosos All-Stars eligen a su noveno grupo de nominados y mientras en dentro de la casa las estrellas siguen sus estrategias, afuera, en el foro del reality, los eliminados hablan de lo qué está pasando en el show y esta oportunidad la supo aprovechar Laura Bozzo.

Sí, Laura Bozzo reveló que a Manelyk González le gusta Luca Onestini, pero no fue lo único que se atrevió a decir, la reciente eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars afirmó que la relación de la actriz tiene con Caramelo no va a durar mucho.

¿Si Manelyk y Caramelo rompen se acaba la alianza del Cuarto Agua? Captura Telemundo

¿Si Manelyk y Caramelo rompen se acaba la alianza del Cuarto Agua?

A juzgar por lo que dijo Laura Bozzo, no será así. ‘El Cuarto Agua no se va a romper. Si Manelik no sigue con Caramelo, cosa que es lo más probable, el Cuarto Agua no se va a romper’, afirmó la presentadora de TV.

Recordemos que el Cuarto Agua es la alianza más fuerte que se formó en esta nueva versión de La Casa de los Famosos. Hoy, este team está liderado por Niurka y hacen parte de él: Caramelo, Alejandra, Rey Grupero y Manelyk.

Julia Gama confirma los dicho de Laura Bozzo

Tras dar la confesión, Laura le lanzó la pelota a Julia Gama con un ‘Tú también viste’, haciendo referencia a las caras que Manelyk pone cada vez que ve a Luca Onestini. ‘Yo vi, y que saquen el video de la sonrisa que sacó Manelyk cuando baja Luca de esta eliminación’, agregó Julia Gama.

Julia Gama confirma los dicho de Laura Bozzo Captura Telemundo

‘Luego tuvo que contenerse, pero sí le sacó la sonrisa más feliz de ver a Luca bajar esas escaleras’, afirmó Julia Gama. La también eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars puso sobre el debate la duda de si Manelyk está jugando o no con Caramelo, ¡Muy fuerte!