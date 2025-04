Laura Bozzo destiló veneno tras su salida de La Casa de los Famosos All Stars: ‘¿Me quedé sola?’

El pasado lunes 31 de marzo Laura Bozzo tuvo que despedirse se de La Casa de los Famosos All Stars tras ser la octava eliminada del reality. La presentadora de televisión estuvo en el Foro del reality y reveló toda su inconformidad sobre lo sucedido dentro del reality, y obvio, habló de Niurka Marcos.

Laura Bozzo estuvo 56 días en el programa y así se refirió tras su salida de La Casa de los Famosos All Stars: ‘Ahora Niurka es la gallina de los pollitos y se hace pasar por la gran mamá con Caramelo… Esa es su estrategia. Lupillo, que lo quiero, pero es una persona que vino con otra estrategia, utiliza los nuevos para después ir sacándolos y también cambié la opinión sobre Adame’.

‘Estoy aquí porque me quedé absolutamente sola. Me sentía en un mundo en el que no encajaba y en el Cuarto Tierra hay gente muy doble cara’, apuntó sin tapujos la presentadora.

Laura Bozzo presintió que se iba de La Casa de los Famosos All Stars

“Yo tenía el presentimiento de que me iba a ir, por eso todo el tiempo decía, ‘Me voy, me voy, me voy’. Yo estaba picona porque me iban a sacar y obviamente, tenía que salir de una casa en la que no congeniaba con nadie. En la otra casa estaba contenida, éramos un team de alguna manera, ahora, yo saltaba porque ya no es juego individual’, indicó Laura Bozzo en su charla con Javier Poza y Jimena Gállego.

Contra todo pronóstico, Laura Bozzo aseguró que no se sintió identificada con nadie del reality, inclusive con Luca Onestini, quién le fue leal hasta el último momento. ‘Yo podría haber hecho equipo con Niurka, pero ya ustedes han visto cómo trata a la gente de su equipo’, manifestó Luara Bozzo y reiteró que La Casa de los Famosos All Stars con Niurka, parece una escuelita.

Laura Bozzo reveló sus sentimientos encontrados tras su salida

La cuenta de X Endemol Shine Boomdog compartió las palabras de Laura Bozzo donde la presentadora aseguró cómo se siente tras su salida. ‘Me siento triste por un lado, porque la verdad me da muchísima pena, pero, por otro lado siento que puedo hacer más cosas acá afuera’, afirmó la exjugadora de La Casa de los Famosos All Stars.

Laura Bozzo reconoció que ya había llegado a su límite y reconoció que ‘no estaba en su mejor momento’. La nueva versión de La Casa de los Famosos All Stars le dejó un trago amargo a la presentadora, quien aseguró que no le fue muy bien en el nuevo juego por grupos y afirmó que no extraña nada del show allá adentro.