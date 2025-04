Filtran supuestas FOTOS de las sirenas que Cantinflas tenía en su casa en Acapulco

¿Cantinflas tenía sirenas en su mansión de Acapulco? Un influencer generó revuelo al filtrar las supuestas pruebas en fotos de que esta teoría es cierta, pero el nieto del mimo mexicano reaccionó con un video.

Fue el usuario @carlos_name quien compartió en un clip de TikTok que “le hicieron llegar” más de 50 fotos que probarían que Mario Moreno —nombre real de Cantinflas— tenía sirenas en su casa entre 1957 y1962. Pero, ¿qué tan cierto es?

¿Qué ocultaba Cantinflas en la casa de Acapulco?

A decir del creador de contenido, las fotos revelarían que Cantinflas tenía sirenas encerradas en jaulas en su mansión en Acapulco. Sin embargo, no mostró pruebas contundentes ni reveló sus fuentes.

Esta loca teoría no es nueva. El origen del rumor comenzó cuando el actor estaba con vida, pues en aquella casa tenía murales y pinturas de criaturas marinas. Asimismo, cuenta con un diseño extravagante, con piscina, tobogán y hasta una estatua del actor.

A decir de su nieto, también de nombre Mario Moreno, la casa ahora pertenece a otra persona y está “abandonada” debido a la falta de mantenimiento que tuvo.

¿Qué respondió el nieto de Cantinflas sobre las apuestas pruebas de que tenía sirenas en su casa en Acapulco?

El video de Carlos Name en TikTok sobre las supuestas sirenas en la mansión de Cantinflas se volvió viral y consiguió más de 41.6 millones de reproducciones, por lo que el nieto del actor mexicano se pronunció para enviar un mensaje y desmentir al creador de contenido.

“Primero que nada, me encanta tu creatividad, pero esta vez sí te pasaste. Te inventaste una historia con fotos que ni siquiera son de la casa de mi abuelo y poniendo información que cualquier persona con acceso a Google podría desmentir en 5 minutos”, comentó el joven Mario en su respectiva cuenta de TikTok.

Pero eso no fue todo. También l o retó a ir juntos a la finca, junto a los medios de comunicación, e investigar si su teoría es verdadera.

La respuesta de Carlos Name

Carlos Name no se quedó con los brazos cruzados y de nuevo envió una declaración a Mario Moreno, nieto, acusándolo de quererse “colgar” de su investigación. Sin embargo, no respondió directamente a la declaración del nieto de cantinflas, sino que solamente lo atacó.

