Shiky y Dalilah Polanco se niegan a discutir con Alexis Ayala: “Me da pereza”

Dalilah Polanco está convencida de que Alexis Ayala predica una cosa en sus discursos pero hace lo opuesto en La Casa de los Famosos.

“Y no solamente en los posicionamientos, como dice que es parte del juego y que en el 24/7 es diferente. Ha dicho cosas malas de nosotros en la Casa”, dijo Dalilah.

La actriz se refiere a lo que Alexis expresó sobre Guana, a quien criticó por cantar. De acuerdo con una expresión de Ayala durante la fiesta del viernes de la semana pasada, “Guana no es cantante, es ensamble de teatro”.

¿Qué pasó en la cena de nominados este 25 de septiembre?

La cena de nominados había transcurrido de manera traquila, tersa y hasta cordial, hasta que Dalilah tomó la palabra y se refirió a lo que Alexis Ayala llama “el eclipse” y que es su intención de que él y su equipo opaquen y derroten al Team Día.

“Me hubiera gustado que fuera un eclipse pero no porque la noche tapara al sol, me hubiera gustado que fuera un eclipse de unión, no de estar uno encima del otro”.

Eso provocó la respuesta de Alexis en una perorata que comenzó por darle la razón a Daillah pero luego provocó una confrontación con ella y Shiky.

“Tenemos un eclipse maravilloso martes, miércoles y jueves. Tenemos un eclipse maravilloso cuando ustedes nos hacen de comer a esta bola de irresponsables; tenemos un eclipse maravilloso cuando te pregunto quieres algo de tomar o te traigo algo del refrigerador. Yo no vivo en conflicto contigo ni vivo en conflicto con Shiky”.

La discusión de Alexis y Shiky

Hasta aquí, parecía un discurso de reconciliación pero entonces Alexis viró hacia otros temas.

“Aquí yo recuperé al Alexis Ayala de antes de los 7 años pasados. Ustedes me empoderaron con sus posicionamientos; no soy un león viejo ni estoy a punto de morir; soy un guerrero. Ustedes no se acuerdan pero en las primers semanas nosotros no teníamos lugar en la mesa...”

En ese momento, Shiky lo interrumpió para decirle que no estaba de acuerdo.

“Te estás haciendo la víctima...”

Pero Alexis también lo interrumpió: “No es un ataque pero ¿necesitas defenderte?”

Shiky insistió: “Es que te haces el mártir porque...”

Otra vez Alexis: “Yo jamás seré un mártir”.

Shiky entonces decidió dejar de discutir: “Ya está Alexis, no más... hasta ahí”.

Más adelante, en conversación con Dalilah, ambos estuvieron de acuerdo en que Alexis repite un cierto patrón dentro de La Casa.

“Esto de decir que no ve género en los posicionamientos ¡claro que hay género!”, dijo Dalilah.

Shiky agregó: “Es que me da pereza su oratoria”. Dalilah remató la conversación con una frase: “Me da pena porque me hubiera gustado conocer a la persona rea y no al que dice que le pidieron que fuera”.