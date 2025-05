Las hijas de Lupillo Rivera envían un inquietante mensaje tras su adiós de LCDLF All Stars: “Pedimos sus oraciones”

La sorpresiva salida de Lupillo Rivera de “La Casa de los Famosos All Stars” ha generado gran incertidumbre y preocupación entre sus seguidores. El cantante, uno de los favoritos del público, abandonó voluntariamente la competencia por razones médicas que aún no se han revelado con detalle. Sin embargo, un mensaje reciente firmado por su hija Karizma Rivera y la familia Rivera ha encendido las alarmas, al pedir oraciones por la salud del intérprete.

¿Por qué Lupillo Rivera abandonó La Casa de los Famosos?

Durante la más reciente emisión del reality show, Lupillo Rivera se dirigió a sus compañeros y al público para comunicar su salida. Conmovido, y visiblemente afectado, explicó que enfrenta una situación médica crítica que ya no puede seguir ignorando. “Me voy dando cuenta de una situación médica que por un par de semanas lo ignoré, no quería decir nada, no lo quería pensar, hasta que el otro día en la mañana dije, ya no aguanto”, confesó.

El artista expresó su pesar por tomar esta decisión, sobre todo porque en sus 35 años de trayectoria nunca se había retirado de un proyecto. “Habitantes, producción, jefa, por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal, le pido disculpas a cada uno de ustedes, le pido disculpas a la producción”, dijo entre lágrimas.

¿Qué dijo la familia Rivera tras la salida de Lupillo?

Horas después del anuncio oficial, la cuenta de Instagram del programa compartió un comunicado firmado por Karizma Rivera y la familia del cantante. En él, agradecieron el apoyo que el público brindó a Lupillo durante su participación en el reality, pero también dejaron claro que su prioridad es su bienestar físico y emocional.

“Sabemos que esta noticia no es fácil para nadie, pero como familia entendemos que la salud siempre debe estar por encima de cualquier cosa, y hoy más que nunca priorizamos el bienestar de mi papá.

Gracias por acompañarnos en este camino, por defenderlo, por reír, llorar y emocionarse con él”, dice parte del comunicado.

Pero lo que más llama la atención es la súplica que cierra el comunicado: “Nos llevamos el amor de ustedes y les pedimos que sigan enviándole su buena vibra y oraciones para que se recupere y esté fuerte, como siempre lo ha sido. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto”.

¿Cuál es el estado actual de salud de Lupillo Rivera?

Aunque ni Lupillo ni su familia han confirmado exactamente qué tipo de complicación médica enfrenta, sus palabras dejan entrever que se trata de una condición seria. El hecho de que haya ignorado los síntomas durante semanas y que decidiera retirarse del programa de forma urgente ha dado pie a múltiples especulaciones entre el público.

Durante su salida del foro, Lupillo reiteró que su decisión fue difícil pero necesaria . Aseguró que necesita enfocarse completamente en su recuperación. “En este momento lo más importante es mi salud, no podía continuar fingiendo que estaba bien”, comentó a los medios presentes.

Lupillo Rivera, conocido como “El Toro del Corrido”, ha sido una figura clave en la música regional mexicana y su participación en La Casa de los Famosos All Stars lo había colocado como uno de los favoritos para ganar esta edición. Su inesperado retiro ha dejado un vacío en el programa y ha encendido una ola de mensajes solidarios de colegas, artistas y fanáticos de todas partes del mundo.