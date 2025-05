Lupillo Rivera abandonó La Casa de los Famosos All-Stars 2025 y confesó la razón al borde del llanto: VIDEO

Las cosas al interior de La Casa de los Famosos All-Stars 2025 dieron un giro inesperado con la salida de Lupillo Rivera, quien renunció al reality show. Esta decisión resultó completamente inesperada para los habitantes, en especial cuando el artista dio a conocer las graves razones que lo motivaron a truncar sus intenciones de convertirse en el ganador de la temporada.

¿Qué pasó con Lupillo Rivera? El motivo de su expulsión de La Casa de los Famosos All-Stars 2025

Al inicio de la gala en La Casa de los Famosos All-Stars de este 30 de abril, los conductores informaron sobre un insólito movimiento que tuvo lugar en las últimas horas. El protagonista de este escándalo fue Lupillo Rivera, que optó por abandonar la competencia mucho antes de lo esperado y luego de varias semanas en las que sus fanáticos lo salvaron de las eliminaciones.

Sobre la razón de esta salida prematura, el cantante quiso dar su versión en persona y aseguró que se debió a cuestiones médicas.

“No voy a poder continuar. Me la he pasado bien con ustedes, también me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes, a la producción. Los voy a extrañar mucho mis amigos. A mi cuarto, les pido una disculpa. Esto no está a mi alcance, necesito atender esta situación. Y si algún día los ofendí, les pido una disculpa”, expresó entre lágrimas el hermano de Jenni Rivera, que a lo largo de tres meses tuvo varias controversias, incluyendo peleas con Alfredo Adame y Rey Grupero.

¿De qué está enfermo Lupillo Rivera?

Hasta el momento, se desconocen los detalles exactos acerca del diagnóstico clínico que habría orillado a Lupillo Rivera a pedir su salida voluntaria de La Casa de los Famosos All-Stars 2025, show en el que quedó en tercer lugar la primera vez que participó.

Como era de esperarse, esta noticia se hizo viral en redes sociales y dio paso a múltiples reacciones, incluyendo el nacimiento de un par de teorías respecto a si es verdad que todo esto fue por su salud. Y es que para muchos internautas, resultó sospechoso que justamente unos días después de que su familia arremetiera contra la producción, buscara la manera de irse, aunque por ahora todo trata de teorías.