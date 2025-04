La familia de Lupillo Rivera se lanzó en contra de la producción de La Casa de los Famosos All-Stars: los detalles

Lupillo Rivera es uno de los participantes de La Casa de los Famosos All-Stars 2025 que más ha dado de qué hablar, sin embargo, el cantante ha vuelto a captar la atención, esta vez debido a que su familia ha compartido un comunicado en el que piden igualdad y justicia para el intérprete y sus compañeros del Cuarto Fuego en el famoso reality.

“Hoy no solo como familia de Lupillo Rivera, sino también como espectadores del reality show La Casa de los Famosos All-Stars alzamos la voz”, comienza el escrito. “Hemos sido testigos del trato injusto y tendencioso que ha recibido Lupillo Rivera, los Palulu (Paulo Quevedo y Luca Onestini) y los integrantes del cuatro Fuego (Diego Soldano, Rosa Caiafa y Carlos Chavez)”.

En el comunicado, la familia del intérprete de ‘Sufriendo a Solas’, expresa su molestia por la presunta tendencia que la producción de este show tiene con los integrantes del Cuarto Agua, y aseguran que editan las escenas para que los participantes del Cuarto Fuego queden como “victimarios”.

“Nos duele ver cómo, día tras día, el programa ha favorecido notoriamente al Cuarto Agua, dándoles más tiempo en pantalla dentro del 24/7 y en las galas; ediciones a su favor, y manipulando el enfoque para que parezcan víctimas, mientras que el Cuarto Fuego, al cual pertenece nuestro padre, es invisibilizado o atacado y tratando en cada gala de convertirlos en victimarios”, señala. “¿Dónde quedó la equidad? ¿Dónde quedó el profesionalismo? ¿Dónde quedó el piso parejo?”.

Además, señalan que no esperan un trato preferencial hacia Lupillo Rivera, sin embargo, más allá del reality show, se trata de una persona real con una carrera y una familia, a quien podrían dañar fuera del programa.

“No pedimos favoritismos. Solo pedimos que se trate con respeto, justicia y neutralidad a todos los participantes. Porque lo que se ve en pantalla, lo que se dice en el panel, está dañando a una persona real, a un ser humano con familia, con hijos, con sentimientos y con una carrera forjada en el trabajo, empeño y sacrificio”.

La familia de Lupillo Rivera levanta la voz contra los panelistas de La Casa de los Famosos All-Stars

“Desilusiona y es tendencioso ver cómo Javier Poza, Jimena Gallegos, Alicia Machado, María del Pilar Rivera y algunos panelistas más se han expresado con ironía o desprecio hacia mi papá, cuando él ha sido uno de los concursantes más entregados, auténticos y leales en esta competencia. No es justo. No es ético. No es profesional. No es neutral”, señala el escrito.

Finalmente, la familia exigió respeto para Lupillo Rivera y sus compañeros del Cuarto Fuego, así como para sus seguidores y el público del programa.

“La televisión tiene poder, pero también responsabilidad. Y lo que hoy están haciendo, no solo no es parcial, es cruel. Lupillo Rivera, los Palulus y Cuarto Fuego merecen respeto. Y su público también. Les pedimos piso parejo para todos, sin preferencias, sin apoyo de los panelistas”.

“A quienes están detrás de la producción, les pedimos: hagan su trabajo con verdad y con el mismo respeto que ustedes exigen para los suyos y para su familia. Atentamente: Hijos y familia de Lupillo Rivera”, finaliza el comunicado.

Las redes sociales estallan en apoyo a Lupillo Rivera

En pocos minutos, este comunicado se viralizó en redes sociales, y en plataformas como X (antes Twitter) han mostrado su apoyo a Lupillo Rivera con el hashtag “#YoConLupillo”.

“Lupillo está luchando el solo contra una producción corrupta que protege un grupo de violentos”; “Con mi patrón Lupillo Rivera al 100% hasta el final”; “Ahora con más fe para nuestro Lupe no está solo aquí estamos para apoyarte hasta la final team”; “Excelente ya era hora de alzar la voz”; “Ya basta con la producción y panelistas”; “Muy cierto se la pasan favoreciendo a los del equipo agua y no pasan nada de los otros jugadores. No dejan brillar a nadie más. Muchas cosas que hacen estos participantes y nunca les dan pantalla incluso en el 24/7 tantas cosas que han hecho y nunca las hemos podido ver”, fueron algunos comentarios.

LEE MÁS: