“Las Estrellas Bailan en Hoy” tuvo viernes de sentencia inesperado: ¿Qué pasó con las parejas?

Algo inédito ocurrió dentro del programa Hoy.

Noviembre 21, 2025 • 
MrPepe Rivero
estrellas-bailan-viernes-21-nov-1.jpg

Las Estrellas Bailan en Hoy

Octavio Lazcano

El viernes de sentencia de Las Estrellas Bailan en Hoy fue algo inusual. Este 21 de noviembre de 2025, hubo parejas en riesgo de eliminación... Pero luego algo pasó.

Ocurrió en el programa Hoy, donde el viernes se suman calificaciones de la semana, y además de los votos del público, se decide que una pareja abandone la competencia. Este viernes, los votos del público dieron como resultado puntos extras:

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury - 3 puntos extras

Kunno y Rosa - 2 puntos extra

Bebeshita y Brandon - 1 punto extra

Sin embargo, esos puntos extra no les fueron suficientes para salvarse de la sentencia, y por lo tanto, tuvieron que bailar.

En contraste, Pía Sanz y Marcos Montero obtuvieron la estrellita en la frente con un total de 29 puntos en la semana, como la pareja con mejor puntuación. Jessica Díaz y Aldo Guerra también se salvaron de bailar este viernes, con 28 puntos en total. Ambas parejas se salvaron de bailar.

estrellas-bailan-viernes-21-nov-5.jpg

Las Estrellas Bailan en Hoy

Octavio Lazcano

El resto de parejas en la competencia bailaron y sumaron puntos. Al final de la mañana, Galilea Montijo anunció que estaban en riesgo de irse: Michelle González y Julio Vallado... Manuel Riguezza y Karenka.

estrellas-bailan-viernes-21-nov-3.jpg

Manuel Riguezza y Karenka

José Luis Ramos

Sin embargo, ninguna de las parejas fue eliminada por voto del jurado, de Galilea Montijo y la producción accedio. Es decir, NO hubo pareja eliminada esta semana.

estrellas-bailan-viernes-21-nov-9.jpg

Las Estrellas Bailan en Hoy

José Luis Ramos y Octavio Lazcano

estrellas-bailan-viernes-21-nov-8.jpg

Las estrellas bailan en hoy

Octavio Lazcano

La próxima semana hay ‘boomerang': ¿Cómo quedaron las parejas?

La siguiente semana, a partir del 24 de noviembre, hay Boomerang, es decir, las parejas cambian de integrantes.

Mediante un sorteo, al azar, se decidió cómo quedarían las parejas:

Pía Sanz - Aarón Mercury

Briggitte Bozzo y Brandon

Marcos Montero con Rosa

Michelle González con Manuel Riguezza

Jade Fraser con Aldo Guerra

Julio Vallado con Karenka

Kunno con La Bebeshita

Jessica Díaz con Chevo

Las Estrellas Bailan en Hoy Programa Hoy
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
