Las dos lesiones por las que Belinda no pudo lucir en el Paris Fashion Week: “Me dolía mucho”

Belinda triunfó como siempre al caminar por la pasarela de la Paris Fashion Week.

Pero en su perfil de instagram recibió tantos comentarios negativos que tuvo que escribir un mensaje para dar explicaciones.

Al ver los videos de su caminata por la pasarela, algunos usuarios de redes sociales escribieron comentarios negativos o incluso de plano ofensivos en contra de la cantante.

Todos esos mensajes se centraron en su manera de desfilar por la pasarela de L’Oréal París.

En efecto, la cantante y actriz parecía poco firme en sus pasos y tambaleaba en algunos de los pasos, sobre todo cuando estaba al final de su tramo.

El recuerdo de una caída de Belinda

Esos trastabilleos hicieron recordar que el año pasado Belinda cayó al suelo de esta misma pasarela.

Belinda tomó su cuenta de Instagram para, primero, recordar ese pasaje.

“Increíble noche ¡y esta vez no me caí!”, escribió junto con una galería de fotos de lo que vivió ese día.

Luego explicó las dolencias que padece.

“Tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado, cosa que tendré que arreglar en algún momento de mi vida”.

Esta es la gravedad de las lesiones de Belinda

En la página oficial de Mayo Clinic se explica que el menisco es un cartílago gomoso y duro en forma de C que actúa como amortiguador de golpes y que está entre la tibia y el fémur.

“Si giras la rodilla de manera repentina mientras cargas peso sobre ella, puedes desgarrarte el menisco”.

Aunque los médicos aconsejan que el primer tratamiento sea el reposo y la medicación para disminuir el dolor como un remedio suficiente para su recuperación, hay algunas roturas de menisco que requieren de cirugía, tal es el caso de Belinda.

Respecto al ligamento cruzado, esta lesión es más demandante que la anterior.

“Según la gravedad de la lesión del ligamento cruzado anterior, el tratamiento puede constar de descanso y ejercicios de rehabilitación para ayudarte a recuperar la fuerza y la estabilidad, o una cirugía de reemplazo del ligamento desgarrado seguida de rehabilitación”, se lee en Mayo Clinic.

La pasarela en el Fashion Week Paris

Las explicaciones de Belinda

Belinda está, todo indica, en el momento de requerir una cirugía para corregir ambas lesiones.

“Me dolía mucho la rodilla al caminar, pero eso no evito que me arriesgara. La verdad no sabía si lo iba a lograr... pero siempre para adelante pase lo que pase”.

Finalmente, terminó su publicación en Instagram con un mensaje de agradecimiento por permitirle representar el empoderamiento femenino.