¿Hay una maldición en “Me Caigo de Risa”? Mariana Echeverría y Guana salieron funados de LCDFM

Aunque no tiene redes sociales, Guana se ha dado cuenta ya, a tres días de ser eliminado de La Casa de los Famosos, que fue funado en redes sociales.

José Luis Rodríguez (nombre de pila de Guana) sabe que tiene por lo menos dos adjetivos sobre su espalda debido a su participación en La Casa de los Famosos: villano y traidor.

Es decir, que el integrante del programa “Me caigo de risa” corrió la misma suerte que Mariana Echeverría... que también es integrante de “Me caigo de risa”.

Mariana también fue eliminada de La Casa de los Famosos antes de llegar a la final y al regresar al exterior se encontró con que en redes sociales la llamaban “Lady Mango” y que era objeto de muchos comentarios negativos.

Echevería, además, ya no regresó a “Me caigo de risa” y algunos de sus ex compañeros hicieron eco a esas acusaciones en su contra.

Mariana Echeverría quedó marcada por el incidente de los mangos en LCDF ViX

Faysi, el conductor, fue el primero y más duro, aunque aclaró que él nunca pidió su salida del programa.

“No sé si una empresa permitiría que alguien decida quién está en un programa. Lo cierto es que no soy yo, ustedes escucharon lo que dijeron otras personas del elenco y lo que ella dijo del elenco. No habría una armonía bonita si ella regresara al proyecto”.

Efectivamente, Mariana no regresó porque el incidente de los mangos dentro de La Casa de los Famosos detonó que muchos de sus compañeros de anteriores proyectos hablaran sobre las malas experiencias que tuvieron con ella.

Guana acpeta el odio en redes sociales

En el caso de Guana, él superó ese reto ya que a partir de este 25 de septiembre ya regresó a las grabaciones de “Me caigo de risa”.

No obstante, en redes sociales sí se viralizó una petición para que no regresará al acusarlo de traicionar primero al Team Noche y luego al Team Día.

Guana ha respondido a esas acusaciones con solemnidad y aplomo.

“Viendo todo el hate (odio en redes sociales) y viendo por qué lo dice pues la verdad es que los entiendo; claro que yo también me hubiera visto igual (como un traidor)”, dijo Guana en una entrevista con Maxine Woodside.

Este 24 de septiembre, momentos antes de volver a “Me caigo de risa”, se volvió a encontrar con la pregunta de los reporteros sobre la funa.