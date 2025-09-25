Suscríbete
Famosos

¿Hay una maldición en “Me Caigo de Risa”? Mariana Echeverría y Guana salieron funados de LCDFM

Al ser eliminados, ambos se enfrentaron con el “hate” en redes sociales

September 24, 2025 • 
Alejandro Flores
guana marianaecheverria.jpg

Guana y Mariana no llegaron a la final en sus respectivas Casas de los Famosos

ViX

Aunque no tiene redes sociales, Guana se ha dado cuenta ya, a tres días de ser eliminado de La Casa de los Famosos, que fue funado en redes sociales.

José Luis Rodríguez (nombre de pila de Guana) sabe que tiene por lo menos dos adjetivos sobre su espalda debido a su participación en La Casa de los Famosos: villano y traidor.
Es decir, que el integrante del programa “Me caigo de risa” corrió la misma suerte que Mariana Echeverría... que también es integrante de “Me caigo de risa”.
Mariana también fue eliminada de La Casa de los Famosos antes de llegar a la final y al regresar al exterior se encontró con que en redes sociales la llamaban “Lady Mango” y que era objeto de muchos comentarios negativos.
Echevería, además, ya no regresó a “Me caigo de risa” y algunos de sus ex compañeros hicieron eco a esas acusaciones en su contra.

ladymangos.png

Mariana Echeverría quedó marcada por el incidente de los mangos en LCDF

ViX

Faysi, el conductor, fue el primero y más duro, aunque aclaró que él nunca pidió su salida del programa.

“No sé si una empresa permitiría que alguien decida quién está en un programa. Lo cierto es que no soy yo, ustedes escucharon lo que dijeron otras personas del elenco y lo que ella dijo del elenco. No habría una armonía bonita si ella regresara al proyecto”.

@canalestrellasof

Faisy habla sobre Mariana Echeverría y aclaró rumores sobre el porque no formó parte de Me Caigo De Risa. Además, Arturo Peniche responde molesto por chismes sobre el cuidado de su mamá #Espectáculos #Entretenimiento #Televisa #hoy

♬ sonido original - Las Estrellas - Las Estrellas

Efectivamente, Mariana no regresó porque el incidente de los mangos dentro de La Casa de los Famosos detonó que muchos de sus compañeros de anteriores proyectos hablaran sobre las malas experiencias que tuvieron con ella.

Guana acpeta el odio en redes sociales

En el caso de Guana, él superó ese reto ya que a partir de este 25 de septiembre ya regresó a las grabaciones de “Me caigo de risa”.
No obstante, en redes sociales sí se viralizó una petición para que no regresará al acusarlo de traicionar primero al Team Noche y luego al Team Día.

Guana ha respondido a esas acusaciones con solemnidad y aplomo.

“Viendo todo el hate (odio en redes sociales) y viendo por qué lo dice pues la verdad es que los entiendo; claro que yo también me hubiera visto igual (como un traidor)”, dijo Guana en una entrevista con Maxine Woodside.

Este 24 de septiembre, momentos antes de volver a “Me caigo de risa”, se volvió a encontrar con la pregunta de los reporteros sobre la funa.

“Lo que puedo decir es que fue una experiencia muy retadora y si me la andaba aventando otra vez... pero no ahora, primero dejen que me cure”

Luis Rodríguez El Guana Mariana Echeverría La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
