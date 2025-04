La verdadera incondicional de Luis Miguel: Euge Cabral, la fan argentina y sus 3 encuentros con el Sol

Euge Cabral es conocida en el mundo de las fans de Luis Miguel como una de sus más fieles seguidoras, pero no sólo es reconocida entre sus iguales, sino que ya forma parte del universo del propio Sol, pues la ubica perfecto cuando la ve en sus conciertos en primera fila y la tiene tan presente que ha tenido el gesto de saludarla, besarla y abrazarla en tres ocasiones, y no sólo eso, sino que hasta Paloma Cuevas, la actual pareja de Micky, también la identifica a la perfección.

Desde su natal Córdoba, Argentina, Euge se conectó a través de Zoom en exclusiva para TVyNovelas y nos contó cómo nació su admiración por Luis Miguel.

“EL FLECHAZO SE DA CUANDO YO TENÍA OCHO AÑOS CON EL CASETE DE DIRECTO AL CORAZÓN”

“El flechazo se da cuando yo tenía ocho años acá en Argentina. Mi mamá se baja del carro a una tienda de discos que todavía existía y me trae un casete… me trae a Luis Miguel con Directo al corazón (…). Primero, por supuesto, como toda nena de esa edad, el flechazo fue ver ese niño tan guapo en la portada, pero una vez que ya lo escuché, ya supe que eso era un antes y un después en mi vida, y así fue, 43 años después sigo siendo tan o más fan que en esas épocas”, nos contó emocionada.

Desde entonces comenzó a seguir la carrera y vida de Luis Miguel, viendo programas de televisión en Argentina, sus películas en VHS y compartió que incluso fue testigo de un momento muy personal del cantante en 1992: “Fue cuando su papá (Luisito Rey) murió, el concierto que teníamos justamente en mi ciudad se suspendió cuando él viajó a España y, después volvió, y bueno, ahí apoyarlo porque él estaba muy triste”.

Pero sin duda, uno de los momentos que más han marcado a Euge, quien es maestra de matemáticas en nivel secundaria, es cuando pudo tener de frente a su ídolo y abrazarlo, esto gracias al documental que se está preparando en torno a ella y su vida como fan de Luis Miguel y que muy pronto verá la luz.

“Después obviamente que la columna, Diario de una fan, que escribí por 10 años en la revista Se, del Grupo Sexenio México (donde era presidente del consejo directivo Alex Basteri), me abrió las puertas de un montón de cosas, pero no había podido todavía abrazarlo. Y justamente en la época que estábamos grabando el documental, se dio en Argentina, yo hablé con la gente que estaba grabando y les pedí por favor, porque ellos me seguían a mí tipo reality: ‘Yo no quiero que ustedes estén si yo logro tener un acercamiento en la salida de un restaurante o en algún lado’”.

Y así fue, un día con su mejor amiga y su hermana, en agosto de 2023 fueron a uno de los restaurantes de carnes de los que es asiduo Luis Miguel, en uno de los que desde hace años hace guardia cada vez que el cantante visita Argentina, y nos relató que, pese al frío que estaba haciendo, las tres se quedaron ahí esperando al intérprete luego de percatarse que estaba cenando ahí y eligieron quedarse en la salida trasera para esperarlo.

“Como a la 1:15 de la mañana se abrió una puerta, obviamente había guardias de seguridad afuera, como cuatro o cinco, ya nos habían visto que estábamos desde hace dos horas, entonces le digo a mi amiga: ‘Cuando salga yo le grito que soy Euge Cabral'; de pronto salen muchos españoles y deja de salir gente pensé que ya lo habían sacado por otro lado, pero de pronto vuelvo la vista y sale del brazo de Paloma, entonces mi amiga dice en voz alta: '¡Micky, te queremos saludar!,’ y entonces él da unos pasos y saluda a la gente que había salido de la cena y parecía que ya se iba y nosotras también empezamos a avanzar y entonces digo: '¡Micky, soy Euge Cabral!’, e inmediatamente él y Paloma se dan la vuelta y me hacen un saludito de hola, hola, pero seguían caminando para irse, entonces les grito: '¡Los quiero con todo mi corazón!’, y entonces Luis Miguel voltea y me dice: ‘Mi vida’, y me espera con los brazos abiertos.

“Fantasié tantas veces con ese momento, que cuando iba hacía él fue como en cámara lenta, cuando llegué con él me dio un abrazo largo y le dije: ‘Te quiero con toda mi alma’, y él me dijo: ‘Yo también’, todo así al oído, además le dije que era la fan más orgullosa desde hace 41 años, y cuando le digo eso, sentía que él me daba besos con ruido, besos, besos..., qué más puedo pedirle a la vida, fue hermoso”, detalló Euge, quien nos reveló que Luis Miguel huele a loción Tom Ford.

Y para rematar también saludó a Paloma, ese encuentro fue el más lindo, afirmó Euge, aunque hubo dos más. El segundo fue en marzo de 2024, igualmente lo esperaba afuera de un restaurante y eran 10 chicas, él iba solo y “cuando él hizo contacto visual conmigo, decidió saludarme, y cuando me saluda, saluda a todas de beso, y yo le di la bendición, aunque creo que él no se enteró porque cuando yo lo hice, él ya estaba saludando a la chica de al lado”.

Y el tercer encuentro fue en diciembre del año pasado, aunque ahí le tocó compartir al Sol con más fans que lo aguardaban afuera de un restaurante, y es que en esa ocasión ella iba en plena carretera cuando se enteró de que el intérprete de La incondicional estaba cenando con Paloma, y aunque es-taba retirada llegó justo para su salida, pues apenas esperó 15 minutos cuando ellos salieron.

En esa ocasión, Euge se aproximó primero a Paloma, quien la vio y le dijo que se acercara, la abrazó “y le dije un montón de cosas lindas, me estuve con ella mientras Luis Miguel terminaba de saludar a las chicas, él al final regresó con Paloma y estaba superlindo”.

“PALOMA TIENE UN CORAZÓN HERMOSO”

Euge nos dejó claro el gran cariño que le tiene a Paloma, y que éste es recíproco hacia ella y hacia todas las fans de Luis Miguel.

“Ella es un sol de persona, está continuamente viendo si hay algún grupito de fans que él no vio y lo hace que mire. La verdad yo siempre digo: ‘Él tuvo amores muy importantes, él ha ama- do mucho, lo han amado mucho, pero como esta relación creo que no hay comparación’. Él ha encontrado la contención de una mujer que es una gran mujer en lo personal, tiene un corazón hermoso, tiene una fundación, tiene una familia hermosa. Creo que hoy él siente regresar al seno de una familia que nunca tuvo, es una gran empresaria, es la mujer perfecta”.

Y Euge continúa dejando huella como fan de Luis Miguel y nos contó que en este momento se encuentra en postproducción el documental que se hace sobre ella y que se titula justamente Fan.

“Va a contar mi historia como fan de Luis Miguel y, por supuesto, fuimos grabando las relaciones con otros fans de otras partes del mundo que vienen a Argentina. La verdad que está muy lindo, sobre todo porque la idea de la directora es que la gente entienda que alguien puede ser muy fan, pero eso no significa que sea una loquita y que sea una ociosa, entonces también fueron a filmar a mi trabajo, hay muchas entrevistas con mi familia. Por supuesto, lo que viví con este regreso de Luis Miguel a los escenarios y la idea principal es transmitir a la gente esto de animarse a vivir una pasión.

“Y obviamente siempre me gusta aclarar que, yo mis columnas que escribí mucho tiempo en diferentes medios y todo lo que hago, siempre lo hago por puro amor y agradecimiento y respeto a Luis Miguel, no cobro ni un solo peso, solamente accedí a esto porque sé que voy a poder dejar esta historia de fan hasta la eternidad y poder mostrar al artista qué siente una fan por este artista, qué es capaz de hacer por este artista y cómo de parte de él somos correspondidas”.