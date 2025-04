La canción de Luis Miguel que habría sido para Paloma Cuevas… ¡cuando aún estaba con Aracely Arámbula!

Luis Miguel se habría enamorado de su actual pareja, Paloma Cuevas, mucho antes de que iniciaran su relación . De hecho, cuando “El Sol de México” andaba con Aracely Arámbula y ella aún estaba casada con Enrique Ponce, ya había sentimientos encontrados. Al menos así lo afirmó el cantante y compositor Manuel Alejandro.

Pero, ¿qué canción le dedicó Luis Miguel a Paloma Cuevas ? A decir del músico español, él fue testigo de la química entre “Luismi” y la famosa diseñadora, por lo que escribió “Si tú te atreves” inspirado en ellos.

“Estuve en su casa, tiempo, cuando él vivía en Acapulco y llegaba una señora por ahí con su marido, que era la mujer que tiene hoy y esa canción, conociendo a Luis Miguel, veía que podría terminar por ahí como terminó (...) Era una cosa muy especial de dos amigos, amigos eran ellos, no era ella, porque a mí me constaba, porque conocía a los dos y yo decía: ‘esto no puede ser, pero es que va a ser’”, dijo en entrevista con Silvia Olmedo.

¿Qué dice “Si tú te atreves”, la canción que Luis Miguel le habría dedicado a Paloma Cuevas?

La canción “Si tú te atreves” de Luis Miguel aborda la complejidad de un amor prohibido que explora el dilema moral y emocional que surge entre dos personas que no pueden estar juntos por ciertas circunstancias.

La letra completa del tema es la siguiente:

Me he dado cuenta que ha ido surgiendo, poquito a poco

Entre los dos una corriente que nos desborda

No contenemos, ni tú ni yo

Ya todos notan cuando nos vemos

Que yo te presto más atención

Es el momento o fuera o dentro

No hay otra forma; seguir o adiós

Jamás pensamos que haríamos daño

No somos libres, es un error

Más quién le pone puertas al campo

Y quién le dice que “no” al amor

Si tú te atreves, por mi vida que te sigo

Si tú me olvidas, te prometo que te olvido

Después de todo, solo queda un sueño roto

Y evitamos mil heridas, que jamás podrían cerrar

Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso

A amar contigo, a soñarte, a que me sueñes

Que al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos

Son pasiones ya tan fuertes, que lo nuestro hay que olvidarlo

Si tú te atreves

¿Cómo comenzó la relación de Luis MIguel con Paloma Cuevas?

Luis Miguel y Paloma Cuevas comenzaron a salir en 2022, dos años después de que la diseñadora cordobesa anunciara su divorcio de Enrique Ponche tras 24 años de matrimonio.

Aunque al inicio fueron discretos, con el tiempo se dejaron ver juntos en público. Se dice que la pareja está por unirse en matrimonio, pero no hay nada confirmado.

