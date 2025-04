Alberto Tavira revela lo que hay “Por debajo de la mesa” de Luis Miguel | Exclusiva

Alberto Tavira nos platicó en exclusiva sobre su texto Por debajo de la mesa, publicado en septiembre de 2024 y en el cual explora la relación entre Luis Miguel y el poder político en México a lo largo de varios sexenios.

El libro, sin duda, es una joya, pues detalla anécdotas y conexiones poco conocidas de Luis Miguel con figuras políticas, desde López Portillo hasta Peña Nieto, todo con entrevistas de primera mano con personalidades que vivieron de cerca los hechos y documentos que avalan cada parte de su investigación.

“En mi libro no hay opinión, no hay rumores, no hay chismes, todo está documentado, absolutamente documentado”, acotó Alberto en entrevista exclusiva que puedes ver en nuestro canal de YouTube, como parte de TVyNovelas El Pódcast.

Entre los pasajes que se tocan está el debut del Sol en la boda de la hija de López-Portillo y su naturalización mexicana durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde luego que nos enfocamos en temas específicos del texto, pues aquellos que quieran saber más a fondo las historias completas que se tocan en Por debajo de la mesa, les decimos que es una obligación tenerlo como parte de su biblioteca personal.

El primer capítulo, titulado “Los López-Portillo. El debut por la puerta más grande”, sin duda, lo tocamos, donde justamente hay una entrevista con Paulina López-Portillo Romano, la hija del presidente José López-Portillo, quien tuvo en su boda con Pascual Ortiz-Rubio Downey, el 29 de mayo de 1981, a Luis Miguel cuando apenas era un niño de 11 años y cuando nadie lo conocía, por lo que ella es considerada como su “madrina”.

“Cuando busqué a Paulina López-Portillo para que me platicara sobre su anécdota con Luis Miguel, pues le parecía un poco raro, me decía: ‘Beto, ¿por qué me preguntas eso, pudiendo hablar de otros temas?’”, cuenta el periodista especializado en las dinastías políticas mexicanas.

Alberto cuenta que el acercamiento con Paulina le permitió conocer cómo es que llega Luis Miguel por primera vez a la residencia oficial de Los Pinos.

“Paulina quería conocer a Luis Miguel, que era un niño con una voz privilegiada, de pronto le sugirieron que podría cantar en su boda. Luis Miguel iba acompañado de Luisito Rey, su papá, y pues le hicieron una suerte de audición a Luis Miguel, cantó un par de canciones, y Paulina, lo que me dice en esa entrevista, a 42 años de distancia, en el momento que me la dio, es que quedó encantada y fascinada con la voz, con el carisma, con la luz que irradiaba el solecito en aquel momento, que ni era solecito ni era de México”, detalla Alberto.

Una curiosidad es que, según le relató Paulina a Alberto, Luis Miguel cantó en esa “audición” dos temas que ella lanzó como intérprete y compositora en su primer disco: Just, con letra en inglés, y Papachi, que escribió inspirada en su papá. Desde luego esa idea de que el niño cantara esos temas fue nada menos que de Luisito Rey.

“Luisito Rey hizo que Luis Miguel se aprendiera dos de las melodías de Paulina y las interpretó en ese momento para poder conquistarla todavía más, y desde luego Paulina dijo: ‘Quiero que este niño cante en mi boda’, y así fue el debut de Luis Miguel, digamos, a lo grande”.

En esa fiesta, por supuesto, que estaba la crema y nata de la sociedad mexicana, incluido el director general de la disquera EMI Capitol México, David Stockling, “entonces ahí es donde lo fichan de alguna manera y le dan su primer contrato por un millón de dólares”.

Checa la entrevista completa con Alberto Tavira en la entrevista de TVyNovelas El Pódcast.