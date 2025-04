Luis Miguel: La historia detrás de “Suave”, contada por el compositor Orlando Castro

Quizá decir el nombre de Orlando Castro no les traiga mucho a la mente de pronto, pero si les digo que es el escritor de tres temas emblemáticos de Luis Miguel, ahí sí se van de espaldas, pues de su pluma salieron los éxitos: “Suave”, “Qué nivel de mujer” y “Si te vas”.

Originario de Hermosillo, Sonora, Orlando comenzó su carrera en la Ciudad de México participando en varios concursos como La Voz del Heraldo y Valores Juveniles, donde empezó a desarrollar su carrera en el ámbito del pop latino.

Su primera gran oportunidad, nos contó en exclusiva para TVyNovelas, fue en el disco debut de Cristian Castro, Agua nueva, en el que escribió los temas Prográmame en tu mente y Señora, por favor.

“Un gran amigo mío, Rubén Zepeda (hijo de María Victoria), que cada vez que me lo encuentro me dice: ‘Me debes una’, y es que sí, la verdad sí me ayudó muchísimo su amistad. Él fue el que me invitó a trabajar con Álex Zepeda (también hijo de María Victoria) en el primer disco de Cristian Castro, él era el productor. “Después, cuando estábamos en San Diego grabando el disco de Cristian estaba Kiko Cibrián y muchos del equipo de Luis Miguel; y a ellos les gustó muchísimo la letra de Señora, por favor, que es la historia de una mujer adulta que agarra un muchachito y lo embruja, enton-ces ahí empezó que me pidieron ayuda para el disco nuevo que venía de Luis Miguel”, nos compartió Orlando.

SUAVE, EL PRIMER GRAN ÉXITO QUE ESCRIBIÓ PARA EL SOL

La primera letra que hizo fue la de Suave: “Un día me dan la música de Suave en un casetito, estaba grababa con un organi-to, hasta se oía cómico, y cuando me lo entregan me comentan que había otros compositores ha-ciendo la letra también, y pues con la pena de saber que si se queda tu letra, la de otros no se quedará, entonces es difícil.

“Yo di mi letra y pasaron meses, y creo que perece el papá de Luis Miguel en ese lapso, pero pasaron meses y pues era un momento muy crítico para preguntar, pero un día recibo una llamada del equipo y me preguntan: '¿Qué estás haciendo? Escucha esto’, y empiezo a escuchar: ‘Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar, tan bella...’, y era Luis Miguel cantando mi letra, creo que estaba en un avión, no sé si iba de Buenos Aires a Miami o de Miami a Buenos Aires, pero fue después de eso que me avisan que se habían quedado la letra”.

Un dato curioso es que el título de la canción nació porque en Hermosillo, de donde es originario Orlando, usan la palabra suave para todo: “Decimos qué suave esto, qué suave aquello, entonces me vino de manera natural escribir algo así, pero voy a ser sincero, jamás imaginé el éxito que iba a tener”.

DE UN TEMA EN INGLÉS A “QUÉ NIVEL DE MUJER”

Este suceso le abre la puerta a Orlando a un tema más dentro del disco Aries, Qué nivel de mujer, una joya que él hizo a partir de la música del tema en inglés Attitude Dance, de la banda estadounidense Tower of Power.

“El compositor Emilio Castillo y Kupka, el otro fundador de Tower of Power, el grupo que acompañó en vivo a Luis Miguel en esa grabación, ellos aceptaron la letra y personalmente me dijo Emilio: '¿Sabes qué? Quiero hacer más canciones contigo porque esta letra es mejor que la mía’. Porque la letra en inglés era Attitude Dance, que quiere decir en la actitud de andar bailando y algo que tenía que ver con bailar, pero la letra que yo hice es un homenaje a la mujer.

“Les comparto que yo estaba manejando de Los Ángeles a San Diego y estaba con el equipo de producción de Luis Miguel en el teléfono y yo estaba dictándoles la letra de la canción y me agarró la lluvia y mi pareja me decía: '¿Qué estás haciendo? ¡Estás bien loco!”.

SI TE VAS, ORQUESTADA DESDE MONTERREY

Tuvieron que pasar tres años y dos discos (Segundo romance y El concierto) para que Orlando lograra tener otro tema en un álbum de El Sol, se trata de Si te vas, incluido en Nada es igual. Esta letra, recuerda Orlando, fue hablada personalmente con Luis Miguel en Monterrey, luego de un concierto que el cantante ofreció en tierra regia.

“A mí me invitó él personalmente a un concierto que tuvo en Monterrey, cuando llegué me trataron de maravilla, me invitaron a estar detrás del escenario. En ese concierto, como se cambia varias veces de vestuario porque es un profesional, tenía una casa de campaña a un lado del escenario y veo que se mete el camarógrafo con él y de pronto todo el mundo estaba viendo cómo se cambiaba, obviamente había gritos de todo el mundo.

“Después de ese concierto nos fuimos a la casa de su asistente ahí en Monterrey, de Susana Cázares, y es ahí donde Luis Miguel y yo diseñamos Si te vas, me dice: ‘Mira, quiero que me hagas una canción así, asado.

“Él estaba con un grupo de chicas y había una cancha de basquetbol, ahí estaba tirando la pelota y yo platicaba con él y él seguía jugando, era algo bien relajado”, relata.

Ya con la encomienda de Micky, Orlando empezó a trabajar, pero ya no encontraba la forma de continuarla, hasta que un día, recuerda, se topó alguien más que le dio el último empujón.

“Desafortunadamente para mí, cuando yo estaba escribiendo la letra, mi mamá estaba en una etapa terminal de diabetes y entonces pues no tenía ni mente para pensar en componer, así que al final quedó alguien más dentro de la letra y pues se quedó”.

“HE ESCUCHADO QUE ESTÁN LISTOS PARA EMPEZAR A GRABAR”

Sin duda, el haber realizado tres composiciones para Luis Miguel puso en otro nivel a Orlando y lo reconoce: “¿Quién no va a soñar escribir algo para él? El cantante más grande que ha existido en Latinoamérica, el gran intérprete, El Sol”.

Pero si piensan que ahí acabó su historia como compositor para Micky se equivocan, pues Orlando, quien desde 1985 radica en Los Ángeles, continúa siendo parte de la editorial de Luis Miguel, Gal, y nos revela que continúan mandándole música para hacer nuevas letras.

“El equipo de producción de repente me manda música y pues ahí estamos trabajando poco a poco, siempre tenemos las puertas abiertas. He escuchado de repente que están listos para hacer aquello, que van a empezar a grabar acá y cosas así”.

Así que no dudamos ni por un instante que Luis Miguel nos vuelva a sorprender con un material inédito.