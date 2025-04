Toño Muñiz conoce a Luis Miguel desde bebé: Esta es su historia única junto al Sol

El hijo del Lujo de México conoce al Sol desde bebé, pues estuvo en su primer cumpleaños, siendo también un niño de brazos que apenas le llevaba dos meses

Toño Muñiz es parte de una de las familias más emblemáticas de la música en México, pues es hijo del legendario Marco Antonio Muñiz, conocido de generación en generación como El Lujo de México. Toño, también es hermano de Jorge “Coque” Muñiz y ha crecido rodeado de artistas y escenarios.

Toño también ha dedicado su vida a la industria del entretenimiento, desarrollando una destacada carrera como cantante, actor, director, productor y figura clave detrás de grandes eventos y artistas y mostrando una visión estratégica para los negocios. Su conocimiento del medio y su sinfín de anécdotas se cruzan en lindas historias al lado de Luis Miguel, de quien fue cercano. En exclusiva para TVyNovelas El Pódcast, Toño recordó momentos increíbles al lado del Sol de México.

Primero cuéntanos, ¿por qué tienes una foto de bebé con Luis Miguel?

“Estamos celebrando el primer año de vida de Luis Miguel. -¿Vivían cerca?- “Sí, en el mismo edificio, en Insurgentes, casi llegando a Xola, lo poco o mucho que cuentan mis papás es que eran familias muy parecidas. Mi mamá ya no estaba trabajando como actriz ni como bailarina ni como todo lo que hacía, porque estaba dedicada al crío. Y entonces ella se llevaba con la mamá de Luis Miguel de vecinas y los papás se llevaban por sus gustos también.

¿Eran amigos?

“No, no eran íntimos amigos, se llevaban bien, sobre todo porque vivían en el mismo lugar.

¿Hasta cuándo dejas de ver a Luis Miguel?

“Nosotros no estuvimos mucho tiempo ahí. O sea, yo me acuerdo más o menos como de cuatro o cinco años. Nosotros también nos mudamos y nos cambiamos a una casa en Río Churubusco, en la ahora alcaldía Benito Juárez.

¿Cuándo te diste cuenta de que tu círculo era envidiable?

“Yo creo que te das cuenta cuando estás en primero de primaria y están peleándose las maestras porque te quedes en su salón. Entiendes que hay algo raro en eso.

“A LOS 15 O 16 AÑOS VOLVÍ A VER A LUIS MIGUEL (...) Y FUIMOS A COMER A SU CASA”

¿Cuándo viste de nuevo a Luis Miguel?

“Sí, a los 15 o 16 años, Luis Miguel ya era un artista y estábamos nosotros esperando a mi mamá en el aeropuerto, ella venía de Puerto Rico, y vimos que había un grupito como de 30 niñas que iban a recibirlo a él, y mi hermano, que es un poco menor que yo, le llevo tres años, pues así nos veíamos y decíamos: ‘Qué pereza..'; entonces sale mi mamá y sale con un señor gordito, chaparrito, canoso, era el tío Pepe de Luis Miguel y era divertidísimo, así como demasiado español, y entonces ahí fue que hablaron de volvernos a reunir y fuimos a comer a su casa, era un departamento muy cerca de la Torre de Comermex.

¿Quién te acompañó?

“Pues todos morían por Luis Miguel y mi novia me quiso acompañar. Llegamos a la comida, estuvo de invitada Lucero.

¿Siguieron siendo cercanos?

“De alguna manera sí, mi papá se presentó por esas fechas en el Fiesta Palace y entonces decidieron ir una banda de cuates. Luis Miguel me dijo: ‘Oye, vamos a ir a ver a tu papá’, también llegaron Las Pandora, sus parejas y otros amigos, después de ahí creo que nos fuimos a La Cucaracha, era un antro buenísimo en la Zona Rosa. En otra ocasión vino la fiesta de Luis Miguel, otro cumpleaños, que también fue ahí, para ese entonces yo ya conocí a toda la bolita, a su hermano Alex ya lo conocía, pero aparte me hablaban y me decían: “¿Cómo estás?, vente a la casa”, pero yo sí tenía que pedir permiso, en ese cumpleaños estaban los Camil, Stephanie Salas, el más chiquito era Leonardo García, que era el osito, hasta me acuerdo que fui por él a su casa, porque me dijo Stephanie: “Oye, vamos por un amigo aquí en San Jerónimo”; luego Luis Miguel también llegó a ir a mi casa.

Toño Muñiz cantó con Luis Miguel, su padre y hermano en Premios TVyNovelas

¿Era sencillo tener a Luis Miguel en casa?

Pues había una alberca, no grande porque mi papá necesitaba por la cadera hacer ejercicios de rehabilitación, y pues nos metíamos y de pronto veía a mis vecinas colgadas, por supuesto, de la barda, pero ellas siempre estaban formadas para ir a cualquier fiesta en mi casa donde asistiera Luis Miguel.

¿Cuándo fue la última vez que viste a Luis Miguel?

“Hace mucho que no lo veo, me lo volví a encontrar en Acapulco un día que estábamos esquiando y alguien se atravesaba y decíamos '¿por qué no se van al mar? Si nosotros estamos en la laguna que está parejito para esquiar’, y había ahí alguien, ya después vi que era él y pues sí nos saludamos. Yo me dejo de llevar con él antes de que andara con Mariana, él cambió de amigos y entonces empezó a llevarse con amigos más grandes de edad, ahí es cuando entra por ejemplo el Burro.