La trágica muerte del hijo de Sinéad O’Connor que la llevó a una terrible depresión

La famosa cantante irlandesa, Sinéad O’Connor, le escribió emotivos mensajes de despedida a su hijo.

La cantante irlandesa fue encontrada sin vida en su domicilio de Londres este miércoles, reveló la policía británica, que también agregó que no se consideró una “muerte sospechosa”.

“Con gran tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”, expresó la familia de la famosa cantautora que falleció a los 56 años edad.

Aún se desconoce la causa de muerte de Sinéad O’Connor, que alcanzó la fama internacional con su interpretación de “Nothing compares 2 U” en 1990, escrita por el famoso cantautor estadounidense Prince.

Sinéad O’Connor era madre de cuatro hijos: Jake Reynolds, Roisin Waters, Yeshua Francis Neil Bonadio y Shane Lunny.

El 6 de enero de 2022, el cuerpo de Shane Lunny, fruto de la relación de Sinéad con el músico folk irlandés Donal Lunny, fue hallado en Bray, Wicklow, en Irlanda, unos días después de ser reportada su desaparición.

El adolescente se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, tras dos intentos de suicidio, en un centro médico de la ciudad de Newbridge.

Shane Lunny acabó con su vida a los 17 años; un año y medio después falleció su mamá.

Los conmovedores mensajes que Sinéad O’Connor le escribió a su hijo, Shane

“Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño”.

“Mi hijo hermoso, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar con su lucha terrenal y ahora está con Dios”.

“Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé, te amo tanto. Por favor, que esté en paz. Me siento como una criatura nocturna muerta en vida. Shane era el amor de mi vida, el faro de mi existencia. Éramos un alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente. Estoy perdida sin él”.