Muere Sinéad O’Connor a los 56 años de edad, un año después de que uno de sus hijos se quitó la vida

Reportan el fallecimiento de Sinéad O’Connor a los 56 años de edad.

Medios internacionales reportan el fallecimiento de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor, cuya partida se da un año después de que uno de sus cuatro hijos, Shane, se quitó la vida con tan sólo 17 años, después de escapar del hospital donde estaba internado bajo vigilancia.

Al momento se desconocen las causas de la muerte de la famosa cantante, que se convirtió en una estrella de la música mundial en la década de los 90’s por su extraordinaria voz y sus composiciones, lanzando 10 álbumes de estudio durante su trayectoria artística.

Su mayor logro vino de la mano de su canción “Nothing compares 2 U”, catalogada como número uno del mundo en 1990 por los Billboard Music Awards.

Sinéad Marie Bernadette O’Connor cambió su nombre a Shuhada’ Sadaqat en 2018, cuando se convirtió al Islam.

En su último tuit, la cantante escribió, junto a una fotografía de su hijo, Shane:

“He estado viviendo como una criatura nocturna no muerta desde entonces. Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma”.

Tuvo una difícil infancia y adolescencia

Nació en una familia problemática en Dublín, el 8 de diciembre de 1966.

Su infancia no fue fácil: confirmaría más tarde que tuvo problemas de salud mental, pues su madre abusaba física y sexualmente de ella cuando era una niña.

A los 15 años, ingresó en una escuela correctiva tras ciertos episodios de robo, y fue allí donde comenzó a sentir la pasión hacia la música. Una de las monjas de dicho centro fue la que se percató de su talento, por lo que le compró una guitarra y la apoyó para que comenzara a recibir clases.

A través de una revista musical irlandesa, conoció a Colm Farrelly, con quien formó la banda Ton Ton Macoute, que impulsó a O’Connor a ser conocida en la industria mundial de la música.

Firmó con Ensign Records, lanzó su primer álbum, “I do not want what I haven’t got”, con el que se estrenó por todo lo alto; vendió más de siete millones de copias.

Descanse en paz, Sinéad O’Connor.