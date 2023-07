Así encontró la policía el cuerpo de Sinéad O’Connor

Medios británicos reportaron el fallecimiento de Sinéad O’Connor, cuya partida se da un año después de que uno de sus cuatro hijos, Shane, se quitara la vida con tan sólo 17 años, después de escapar del hospital donde estaba internado.

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor fue encontrada inconsciente por la policía de Londres y declarada muerta en una dirección residencial en el sureste londinense este miércoles, indicó la policía local.

La muerte de la cantante no está siendo tratada como sospechosa, señalaron las autoridades.

“La policía recibió una llamada a las 11:18 horas del miércoles 26 de julio en la que se informaba de una mujer que no reaccionaba en una dirección residencial de la zona SE24",.

“Los agentes acudieron al lugar. Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar. Se ha informado a los familiares. La muerte no se considera sospechosa”, señaló la policía mediante un comunicado.

Al momento no se han dado a conocer las causas de la muerte de la famosa cantante.

Sinéad O’Connor lanzó su primer álbum, ‘The Lion and the Cobra’, en 1987 y obtuvo un gran éxito entre la crítica. Sin embargo, fue el segundo álbum de O’Connor, ‘I Do Not Want What I Haven’t Got’ en 1990, el que le abrió camino como una cantante conocida.

Su interpretación de la canción que escribió Prince, “Nothing Compares 2 U”, se colocó en el número 1 en 1990, impulsada por el video musical que mostraba a la artista con el cabello rapado y un suéter de cuello alto.

La canción recibió varias nominaciones a los premios Grammy y se llevó los galardones de MTV al video del año y al mejor video de una artista femenina.

En los años siguientes, O’Connor protagonizó varias polémicas, entre ellas la vez que rompió una foto del papa en el programa Saturday Night Live, como protesta por los abusos de la iglesia católica en contra de menores de edad, lo que le valió que la industria musical le diera la espalda.

En los últimos años, O’Connor habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental, y detalló su experiencia en su libro de memorias de 2021 ‘Rememberings’.

Sinéad Marie Bernadette O’Connor cambió su nombre a Shuhada’ Sadaqat en 2018, cuando se convirtió al Islam.