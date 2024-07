La tragedia de Briggitte Bozzo: entre lágrimas, la actriz reveló el infierno que vivió con dos exnovios

Briggitte Bozzo La casa de los famosos México uno de los momentos más dolorosos de su vida, ¡fue víctima de violencia y agresión sexual!

La actriz de origen venezolano , quien actuó en producciones como Silvana sin Lana que le dieron una gran popularidad, dejó ver su lado más personal en un doloroso momento en La casa de los famosos México, y es que a decir de Bozzo, incluso llegó a contemplar el suicidio debido a los maltratos que sufrió con sus últimos dos novios.

Briggitte Bozzo fue muy cuidadosa y no reveló el nombre de los sujetos, sin embargo sí denunció entre lágrimas que la sometieron a toda clase de maltratos y amenazas: estas fueron las polémicas revelaciones de la intérprete venezolana en La casa de los famosos México.

BRIGGITTE BOZZO CONTÓ DETALLES DE SUS NOVIAZGOS MÁS TÓXICOS

Con su primer exnovio, Briggitte Bozzo vivió momentos muy difíciles debido a que el sujeto, a quien ella calificó como “narcisista”, era celoso en extremo e incluso llegó a tacharla de infiel en un video en vivo que publicó cuando ella decidió dejarlo.

“Si no fuera por esa carrera, no sé qué sería de mi vida… Me quería morir por los videos”

“Yo tuve una relación de tres años en la que me hicieron m...., yo le pagué todo por dos años; al inicio él pagó todo y luego ya no quería que ni viera a mi mamá, a mis amigas, súper tóxico”, recordó la joven con la voz entrecortada, quien aceptó que cuando lo cortó, su exnovio se vengó de la forma más vil:

“Yo jamás le fui infiel, pero se le hizo muy fácil prender un en vivo y decir que le fui infiel, yo sufrí mucho esa relación”, dijo la actriz, quien detalló que luego de esta relación se dio otra oportunidad con un joven venezolano que la agredió sexualmente de varias maneras.

Briggitte Bozzo se sinceró y reveló que su nuevo novio, además de lastimarla y dejarla con moretones mientras tenían sexo, hizo algo realmente condenable: la grabó sin su consentimiento en la intimidad y después publicó el video; de hecho, expresó que el sujeto aún lucra con la grabación porque la vende en Telegram.

“Se le hizo fácil y un día me grabó en su casa sin mi consentimiento, en su casa”

“Se le hizo fácil y un día me grabó en su casa sin mi consentimiento, en su casa, yo no tenía ni idea de que tenía una cámara en su casa y lo publicó”, señaló la joven, quien se lamentó porque, a raíz de ese video, su carrera como actriz comenzó a verse afectada.

Bozzo concluyó sus revelaciones con una terrible revelación: durante un tiempo, ella consideró atentar contra su vida, pero la actuación la salvó: “Si no fuera por esa carrera, no sé qué sería de mi vida… Me quería morir por los videos”, aceptó la famosa.