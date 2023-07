¡Impactante cambio! Así luce actualmente Briggitte Bozzo, de “Abismo de pasión”

¿Quién no recuerda la telenovela “Abismo de pasión”? Este melodrama del 2012 impulsó aún más la carrera de Angelique Boyer, quien actuó al lado de David Zepeda en esta producción.

El personaje infantil de este exitoso programa fue interpretado por una entonces pequeña Briggitte Bozzo, quien conquistó al público con su cabello rizado y su mirada vivaz. Ahora, con más de 20 años, la actriz venezolana roba miradas en redes sociales con sus looks.

¿QUIÉN ES BRIGGITTE BOZZO?

Briggitte Bozzo nació en Maracay, Venezuela, el 19 de agosto del 2001; sin embargo, desde muy pequeña se fue a vivir a Miami con sus padres. Desde muy pequeña, comenzó a trabajar en telenovelas, pero su debut en las producciones mexicanas fue a los 10 años precisamente en “Abismo de pasión”.

Algunos de los proyectos en los que trabajó Briggitte fueron “Corazón valiente”, Quiero amarte” y “Como dice el dicho”, entre otros; sin embargo, la actriz puso una pausa a su carrera en la pantalla chica y se dedicó a las redes, en donde ha impactado con su cambio físico.

Briggitte Bozzo luce una envidiable figura en redes. INSTAGRAM/briggi_bozzo

ASÍ LUCE ACTUALMENTE BRIGGITTE BOZZO

Briggitte Bozzo no ha vuelto a salir en telenovelas desde el 2018; sin embargo, se ha convertido en una exitosa influencer gracias a sus exitosos post en redes sociales en donde publica varios aspectos de su vida; tan sólo en Instagram, la actriz supera los tres millones de seguidores, mientras que en TikTok supera los 25 millones de followers.

En sus cuentas, Briggitte no duda en compartir fotos de sus viajes y sus mejores looks, fotografías en las que podemos notar el impactante cambio que ha tenido, pues no deja de lucir el cabello rizado y se ha convertido en una jovencita que no duda en presumir su figura cada que tiene oportunidad en medio de los halagos de sus seguidores, quienes no olvidan su trabajo en la televisión.