Últimos minutos de Valeria Márquez en vivo: Estaba preocupada y sospechaba que la iban a matar

Desde la noche del 13 de mayo, hay conmoción por la muerte de la TikToker Valeria Márquez, quien fue asesinada en un ataque directo mientras estaba en su estética.

Todo quedó grabado en su transmisión en vivo por TikTok, por lo que ya circulan grabaciones de sus últimos momentos con vida.

Mientras las autoridades investigan y todavía no hay alguna persona detenida, en redes sociales hay ruido porque Valeria presentía que estaba en peligro.

Se le notaba la preocupación, luego de que su amiga le dijo que la estaban buscando para darle un costoso regalo.

“Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice ‘oye bebé, te traen algo, pero te lo quieren entregar a ti’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”, dijo Valeria en su última transmisión de TikTok.

Asesinan a TikToker Valeria Márquez en plena transmisión en vivo desde su estética

A Valeria se le escucha decir frases como: “Güey, a lo mejor me iban a matar”... “Y en qué venía, ¿en moto?... Me iban a levantar, ¿o qué?... Güey, me quedé preocupada”.

En la transmisión en vivo se puede escuchar que llega un hombre preguntando por ella. Valeria puso en silencio la transmisión en vivo, es cuando se ve que le dan un disparo en el abdomen, y otro en la cabeza.

Inmediatamente después, la mujer que acompañaba a Valeria en la estética termina la transmisión en vivo, pero se alcanzó a ver su rostro, sin reflejar alguna emoción por lo que acababa de ocurrir.

Es por ello que en redes sociales ya sospechan de la mujer como presunta cómplice. “YO CREO QUE LA EMPLEADA ES COMPLICE, ELLA SE IBA A IR Y ELLA INSISTIO ENQUE SE QUEDARÁ. POR QUE LE LLEVARIAN UN REGALO, AL FINAL ELLA CORTA EL LIVE EN SEGUNDOS Y NO SE LE VE CARA DE MIEDO POR LO OCURRIDO”, escribió alguien en la red social X.

“La morra con la que está hablando debe ser la misma que paró la transmisión y posiblemente cómplice”, comentó alguien más en X.

La famosa TikToker estaba en una transmisión en vivo cuando sucedió el ataque en Avenida Servidor Público, en la Colonia Real del Carmen, municipio de Zapopan, en Jalisco.