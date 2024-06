La salud de Yolanda Andrade empeoró: las fuertes palabras de ‘Pepillo’ Origel sobre su estado actual

La salud de Yolanda Andrade se ha deteriorado a un nivel alarmante: estas fueron las preocupantes declaraciones de Juan José “Pepillo” Origel acerca del estado actual de la conductora de televisión.

Desde hace varias semanas, la recaída en la salud de Yolanda Andrade ha dado bastante de qué hablar en redes sociales: primero, la conductora debió abandonar un encuentro con medios de comunicación debido a los intensos dolores de cabeza que padecía y ahora trascendió que la presentadora de Montse & Joe se comunica a través de un pizarrón .

Es importante recordar que, a lo largo de este 2023, Yolanda Andrade visitó el hospital en varias ocasiones luego de que se le detectara un aneurisma que le afectó a la visión de uno de sus ojos, y aunque se llegó a creer que lo peor ya había pasado para la famosa, “Pepillo” Origel expresó su alarma ante lo mal que la vio, ¡entérate!

“POBRECITA, ME DA MUCHA TRISTEZA": ESTO DIJO PEPILLO ORIGEL SOBRE YOLANDA ANDRADE

Fue en un reciente encuentro con medios de comunicación subido por el reportero Edén Dorantes a su canal de YouTube que Pepillo Origel se sinceró sobre el actual estado de salud de Yolanda Andrade, y es que de acuerdo con lo que dijo el periodista, él la vio hace unas semanas bastante bien pero luego tuvo una recaída muy severa, pues ya ni siquiera habla.

“Mejor para qué le hablo, vamos a esperar. Pobrecita, me da mucha tristeza”

“Yo no sé qué pasó, yo no estaba aquí, me dijeron que en el último programa ya no hablaba”, detalló Origel bastante preocupado; de igual forma, detalló que no se ha comunicado con ella y prefiere esperar a ver si se recupera.

“Mejor para qué le hablo, vamos a esperar. Pobrecita, me da mucha tristeza”, expresó el comunicador, quien también se pronunció acerca de los rumores que apuntan a que Andrade es víctima de un trabajo de brujería, y aunque él se mostró escéptico, reconoció que tiene ganas de conocer a la supuesta bruja por una curiosa razón: