¿Verónica Castro le deseó el mal a Yolanda Andrade? Su hijo Michelle responde

Luego de que Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia y la pasó muy mal, Verónica Castro publicó un mensaje que muchos sospecharon que se trataría de una indirecta contra la presentadora.

“El Karma dice: Quien riendo la hace, llorando la paga”, decía una imagen en un video de YouTube que compartió Verónica en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Yolanda Andrade respondió. “También existe el Dharma. Si tienes conocimiento del karma, debes saber del dharma. De mi boca nunca he dicho ninguna mentira y aquí estoy”, en referencia a la relación que la presentadora dijo tener con la diva de las telenovelas.

Michelle Castro habló con la prensa, y fue cuestionado sobre esta situación.

Ante los micrófonos de Eden Dorantes, admitió: “A mí, que no soy figura pública, me molesta que ataquen a mi hermano, a mi mamá, a mis tíos, obviamente me afecta. Pero son cosas que a la larga aprendí a vivir y arrastrar desde que era chiquito”.

“Es una ridiculez y perdón que lo diga porque la verdad mi mamá en sus temas, algo leí que se especuló”. Michelle Castro

Verónica Castro Archivo

“El comentario lo hizo porque mi mamá se junta con sus amigos de Twitter y ve las novelas, y de repente salió una escena donde algo pasó con la mala de la novela, lo comentó y lo quisieron relacionar”, insistió.

Y sobre el supuesto amorío, Michelle respondió: La verdad no sé, ahí sí respeto las relaciones de cada quien, no me meto mucho, pero mi mamá no me desea mal a nadie”.

Michelle Castro también dijo: “A la gente le gusta de repente jalones de greña y todas esas cosas, pero mi mamá enfocada en ella, en su salud, en su familia”.