La romántica FOTO que compartió Christian Nodal tras las declaraciones de Ángela Aguilar sobre el supuesto embarazo

En medio de la polémica del triángulo amoroso con Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar se dieron una escapadita a París, Francia, aumentando los rumores de un supuesto matrimonio.

Los cantantes estaban de visita en Ecuador para un concierto del intérprete de ‘Botella tras Botella’, pero luego se trasladaron a República Dominicana, y después volaron a Europa.

A través de sus historias de Instagram, ambos compartieron un pequeño vistazo de este romántico escape, y muchos ya especulan que se trata de una luna de miel después de la supuesta boda que tuvieron en Italia. Pero, ¿qué tan cierto es esto?

Ángela Aguilar compartió un breve video desde el avión, y luego Nodal publicó una foto de la Torre Eiffel en la conocida “Ciudad del Amor”.

Esta es la foto que subió Christian Nodal desde París. (Instagram @nodal)

Aunque no escribieron nada ni aparecieron juntos en las publicaciones, los fans saben de antemano que viajar a este destino turístico es una clara muestra de amor.

¿Nodal y Ángela Aguilar están de luna de miel en París?

Lo cierto es que no es una luna de miel como muchos creen, o al menos así lo dejó claro la hija de Pepe Aguilar cuando reaccionó a los chismes sobre su supuesta boda y embarazo con Nodal.

Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su romance con un beso en el escenario. ESPECIAL/X

En una charla con una revista de circulación nacional, respondió: “No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ello”.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron?

Tal como lo dijo Ángela, simplemente están disfrutando de un romance juntos y parece que no tienen prisa para llegar al altar, aunque periodistas y seguidores especulen todo lo contrario.

Esta ola de críticas inició cuando Nodal confirmó su noviazgo con Ángela a pocos días de haber terminado su relación con Cazzu, con quien tiene una hija, Inti.

Aunque se pensaba que había una infidelidad de por medio, el cantante de ‘Dime cómo quieres’ ha mantenido su postura sobre el inicio de su nueva relación.