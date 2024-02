Alejandra Guzmán se niega a atender a reporteros y desata un violento momento en CDMX

El actuar del equipo de seguridad de “La Guzmán” fue bastante criticado en redes sociales luego de que se viralizaran unas grabaciones en donde se ve el encontronazo que tuvo lugar entre los guaruras y los reporteros que intentaron acercarse a la cantante para hacerle unas preguntas.

Durante su presentación en el Carnaval de Guaymas, “La reina de corazones” recibió un reconocimiento a nombre de su madre, Silvia Pinal , y sobre ello querían hablar los reporteros; sin embargo, las personas que custodiaron a la cantante lo impidieron a toda costa e incluso los empujones se hicieron presentes en esta trifulca.

ALEJANDRA GUZMÁN EVITÓ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A SU LLEGADA A LA CDMX

En los videos que pronto comenzaron a circular en plataformas como TikTok y YouTube, se puede ver a Alejandra Guzmán caminar a toda prisa cubierta con un pañuelo y usando lentes negros, en un intento por no ser reconocida que no resultó exitoso.

De inmediato, varios reporteros intentaron acercarse a la cantante para conversar con ella, pero sus intentos fueron en vano debido a que el equipo que la custodiaba lo impidió de manera violenta.

De hecho, en la grabación se puede ver que una de las reporteras recibió un violento empujón por parte de los custodios, y se escucha que ella dice: “Oye, ¿qué te pasa? No me empujes”. Eso no fue todo: también dos camarógrafos cayeron al suelo, en medio del forcejeo, lo que además dañó su equipo de trabajo.

Pese al zafarrancho que se armó, Alejandra Guzmán no se detuvo en ningún momento para calmar los ánimos y siguió caminando apresurada hasta subir a una camioneta que ya la estaba esperando.

CRITICAN EL VIDEO DE ALEJANDRA GUZMÁN EN REDES

La actitud de Alejandra Guzmán recibió comentarios encontrados en redes: por un lado, algunos fans criticaron su actitud y la tildaron de grosera, mientras que otros consideraron que los reporteros se comportaron mal al intentar invadir la privacidad de la estrella.