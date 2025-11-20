La noche que no dejaron entrar a la princesa Estefanía de Mónaco al Baby’O

Todo mundo le dio la bienvenida a Estefanía de Mónaco a México, la princesa rebelde, la que prefirió cantar pop rock antes que someterse a los protocolos de la realeza, la que prefirió recorrer el mundo antes que encasillarse en el rol de princesa.

Hasta Luis Miguel se rindió a los pies de Estefanía para entregarle una medalla por su participación en el Festival Acapulco de 1991, aquellos años en que este encuentro musical era le más importante del año para la música en México. El Sol de México le dio un beso, le agradeció que hubiera venido a México e hizo gala de su inglés para hacerle un par de preguntas en el escenario.

Pero hubo un lugar a donde la princesa no pudo entrar: el Baby’O, un antro cuya historia ahora se ha documentado en ViX bajo el nombre de “La noche eterna del Baby’O”, que se estrena este 20 de noviembre.

La historia del cadenero del Baby’O y Estefanía de Mónaco

Desde finales de la década de los70, cuando fue inaugurado, este antro se convirtió en punto de encuentro para los artistas, referencia para el jetset internacional y aspiración para cualquier turista: todos querían entrar al Baby’O que era, por cierto,m también el lugar favorito de Luis Miguel.

“Lo que pasaba con Luis Miguel era increíble porque en cuanto llegaba, toda la gente estaba en su mesa”, cuenta Lalo Cesarman, uno de los creadores del antro.

Pero en aquella ocasión, y a pesar de que mucho se rumoró que tenían un apasionado romance, Estefanía y Luis Miguel no coincidieron en el Baby’O.

Sin embargo, era natural que la princesa de Mónaco, hija de Raniero III de Mónaco y de la legendaria Grace Kelly, conociera el antro de moda, aquel en el que era posible encontrar a los empresarios más importantes y a los artistas internacionales más grandes del momento: desde Michael Jackson hasta Elizabeth Taylor.

Lamentablemente el encargado de la entrada fue implacable con una regla que tenía el antro y por eso no la dejó entrar.

El propio Cesarman recuerda la anécdota como una de las tantas ocasiones en las que en el Baby’O ocurría lo que parecía imposible.

“Venia en huaraches y entonces Azael aplicó la regla de: huaraches no y huaraches no... y no la dejó entrar”.

¿Quién es el cadenero que no dejó entrar a Estefanía de Mónaco al Baby ‘O?

Azael es Azael Galeana Ramos, quien efectivamente trabajó como cadenero del Baby’O druante más de una década y quien en una entrevista reciente con el Sol de Acapulco, explicó el rigor con el que trabajaba: