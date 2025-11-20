¿El fin del mundo se acerca? Mhoni Vidente revela la visión que tuvo con la Virgen de Fátima

Mhoni Vidente está preocupada. Y hace una petición extraordinaria: que su visión de la Virgen de Fátima se haga presente en León XIV actual pontífice de la iglesia católica.

La tarotista está convencida de que en este momento se vive un momento crítico derivado de la publicación del Mater Populi Fidelis, un documento del Vaticano, aprobado por el Papa, en el que se pide a los feligreses, entre otras cosas, dejar de llamar a la Virgen “Corredentora”.

Ese título ha sido común entre los fieles y devotos de varias de las advocaciones de la Virgen. En México, por ejemplo, la devoción por la Virgen María tiene ese estándar de corredentora, pues es a ella a la que los católicos dirigen sus plegarias.

El documento publicado por el Vaticano a principios de este mes señala que el Papa León XIV busca ofrecer claridad doctrinal sobre los títulos marianos más utilizados por los fieles y, al mismo tiempo, reafirmar la verdadera devoción a la Virgen María a la luz de la fe católica.

¿Qué dice exactamente el nuevo documento del Vaticano sobre la Virgen?

La publicación oficial católica “Desde la fe” explica así el contenido de esa nota doctrinal:

“Se aconseja dejar de usar el título “Corredentora”, al calificarlo de inapropiado e impropio, pese a que algunos Papas en el pasado, como Juan Pablo II, lo emplearon de manera ocasional, ya que el Concilio Vaticano II optó por no utilizarlo “por razones dogmáticas, pastorales y ecuménicas”.

Para Mhoni Vidente eso significa el comienzo del fin del mundo. La tarotista recordó que la visión que ella tuvo en mayo de 1989 contenía un mensaje muy claro.

“Cuando tuve la revelación de la virgen de Fátima cuando me cayó el rayo, yo no sabia quién era ellla, pero me levanta y me dice: el miedo es la falta de fe”.

Esta revelación ya la ha contado Mhoni en otras ocasiones y es un evento que se repitió dos semanas después. Lo que no había revelado la vidente es una parte de la conversación que mantuvo con la virgen de Fátima.

“El 27 de mayo se me volvió a aparecer... yo soy fiel seguidora de María... y yo le pregunté, por curiosa: oye señora ¿y cuándo va a ser el fin del mundo? Me dijo: cuando la misma iglesia desconozca mi labor”.

Mhoni asume que la nota doctrinal Mater Populi Fidelis hace eso precisamente y por eso considera que en caso de que no se corrija, “vendrán días oscuros, años oscuros o empezará completamente lo que dijo la Virgen María, el apocalipsis”.