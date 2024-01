La mamá de Paola Suárez rompe en llanto y revela que el novio de su hija ya había sido violento

Montse Suárez, mamá de Paola Suárez, no pudo creer lo que había sucedido y reveló todo sobre la relación de su hija.

Paola Suárez se ha convertido en tendencia en las últimas horas debido a la presunta agresión que recibió por parte de su novio, José de Jesús Castro Gómez, un incidente que ha indignado a Wendy Guevara, los fans y a los mexicanos en general. Sin embargo, una de las más afectadas por la noticia fue su mamá, quien rompió en llanto y compartió su opinión sobre la relación de su hija, revelando que no era la primera vez que él se ponía violento.

A través de un video en YouTube, Montse Suárez, nombre de la mamá de Paola Suárez, se tomó unos minutos para compartir cómo se enteró de que su hija estaba en el hospital en León, Guanajuato.

¿Qué dijo la mamá de Paola Suárez?

La mamá de Paola Suárez explicó que se enteró de la noticia horas después del incidente, incluso después del video en vivo que publicó Wendy Guevara en su canal de YouTube. Subrayó que ella se encuentra en San Luis Potosí, por lo que se tendrá que trasladar hasta León para apoyar a Paolita, como la llama de cariño.

“Desde la tarde que yo supe de todo esto, chicas, la verdad… pues obvio que sí andaba mal“, dijo con la voz quebrada. Y después continuó: “Porque, sea como sea, Paolita ni nadie de las chicas se merece algo así. Menos mi Pao, porque ella es muy dadivosa con mucha gente, la apoya mucha gente. Esto que está pasando, no se lo deseo a nadie”.

La mamá de la influencer de ‘Las Perdida’ confesó que está enojada con el novio, pues no era la primera vez que ambos tenían problemas.

“Yo no había querido hablar nada. Este chico ya había tenido problemas con Pao. Habían terminado”. Contó que en aquella ocasión “no habían llegado a mucho”, pero ella quedó sorprendida cuando el novio de Paola fue a su casa a patearle la puerta en Navidad. Aclaró que no estaba de acuerdo en que ambos siguieran juntos, aunque al principio parecía “una buena persona”.

Mira su declaración completa a continuación:

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez?

Se sabe que Paola Suárez está estable, pero bajo observación médica. En el video, la influencer mencionó que estaban esperando a que se le bajara la hinchazón de la cara para poder revisar si había problemas con su ojo. En redes sociales, Paolita compartió un mensaje confirmando su estado de salud y lamentando que su propia pareja le haya hecho esto.

“No entiendo por qué pasó todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste 2 costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegarías a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, escribió Paola.

Paola Suárez lamentó haber sido agredida por su propia pareja horas después de comprometerse. (Instagram @paolitasuarez28)

Hasta ahora, no se han ofrecido más detalles sobre si Paola fue trasladada a un hospital particular ni tampoco si ha presentado una denuncia legal contra su novio. La ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ adelantó que Paolita ofrecerá una explicación de lo sucedido una vez que se recupere.

La mamá de Paolita Suárez espera que su hija se recupere pronto. También agradeció a todos los que han mostrado solidaridad ante el polémico caso.