¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez, la influencer trans que fue golpeada por su novio?

Fans y famosos allegados a Paola Suárez piden justicia y llaman al agresor a que pague las consecuencias.

El mundo mediático está revuelto por el enfrentamiento entre Paola Suárez y su novio, José de Jesús, que dejó a la influencer de ‘Las Perdidas’ con lesiones en el rostro, llevándola de emergencia a un hospital en Guanajuato. Wendy Guevara, una de sus amigas más cercanas y compañeras, es la encargada de compartir todos los detalles sobre la salud de ‘La patitas’, como cariñosamente llaman a la influencer trans.

Al parecer, Paolita y su novio tuvieron una fuerte discusión en su casa apenas unas horas después de anunciar su compromiso. Según relató Wendy Guevara en un video en vivo, su amiga se habría lanzado del balcón en un segundo piso para alcanzar a su novio, quien supuestamente se habría llevado dinero y pertenencias de ella.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez?

Se sabe que Paola Suárez está estable, pero bajo observación médica. En el video, la influencer mencionó que estaban esperando a que se le bajara la hinchazón de la cara para poder revisar si había problemas con su ojo. En redes sociales, Paolita compartió un mensaje confirmando su estado de salud y lamentando que su propia pareja le haya hecho esto.

“No entiendo por qué pasó todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste 2 costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegarías a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, escribió Paola.

Paola Suárez lamentó haber sido agredida por su propia pareja horas después de comprometerse. (Instagram @paolitasuarez28)

Hasta ahora, no se han ofrecido más detalles sobre si Paola fue trasladada a un hospital particular ni tampoco si ha presentado una denuncia legal contra su novio. La ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ adelantó que Paolita ofrecerá una explicación de lo sucedido una vez que se recupere.

Así fue como Paola Suárez escapó de su novio tras la agresión

Wendy Guevara, quien ha estado cerca de Paola Suárez durante este difícil momento, explicó los detalles de lo ocurrido en un video en vivo.

Según la influencer, el novio de Paolita la encerró en una habitación y escapó de la casa con dinero y pertenencias. Sin embargo, fue ella quien se lanzó del balcón, desde un segundo piso, para intentar alcanzarlo. La influencer trans habría caído en la caja de la camioneta y corrió hacia él para recuperar su dinero.

Después, Pao corrió descalza hacia la casa de uno de sus amigos que vivía cerca para pedir ayuda. Guevara afirmó que todo quedó grabado en las cámaras de seguridad instaladas en la casa.

No obstante, el novio negó haberla golpeado y dijo que ambos estaban drogados, afirmando que fue ella quien lo agredió mientras lo amenazaba. “Ella me estaba ahorcando, la levanté y se cayó. Al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué".