¡La intimidad de un famoso cantante quedó al descubierto en pleno escenario! El VIDEO viral

Fue un indiscreto seguidor que, en su afán por capturar cada detalle del show de su artista favorito, grabó el vergonzoso momento que muy pronto se viralizó y que acabó por comprobar que los cantantes no siempre la pasan bien en el escenario... ¡los accidentes siempre abundan a pesar de los ensayos agotadores!

¿Qué estrella del pop quedó al descubierto durante una presentación que tomó un giro inesperado y cómo reaccionó al ver que el ajustado arnés que su equipo le instaló le dio la mayor vergüenza de su vida? ¡Esto pasó!

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ CANTANTE SUFRIÓ UN VERGONZOSO EPISODIO EN EL ESCENARIO?

Hablamos de Justin Timberlake , un famoso cantante que luego de su arrollador paso por la boy band ‘N Sync tuvo un gran éxito con su carrera en solitario; de hecho, en la actualidad está concentrado en su gira The Forget Tomorrow World Tour.

Fue precisamente en un concierto que Justin Timberlake ofreció en Nashville, Tennessee, como parte del tour que todo cambió para el cantante, pues un vergonzoso incidente con el arnés y su ajustado vestuario hizo que el artista sufriera la vergüenza de su vida en la Bridgestone Arena.

En el video que fue captado por uno de los asistentes a este polémico concierto y que pronto se viralizó en TikTok, se ve cómo la entrepierna de Justin -quien en ese momento interpretaba la canción “Mirrors"- quedó prácticamente al descubierto debido a lo apretado del arnés que requirió para su número.

El bulto en la ingle de Justin Timberlake fue tan notorio para todos, que el intérprete de pop acabó por darse cuenta de lo que pasó e intentó bajarse la camisa para taparse... ¡lamentablemente fue demasiado tarde!

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES AL VERGONZOSO INCIDENTE DE JUSTIN TIMBERLAKE?

El episodio viral más reciente de Justin Timberlake significó todo un bombazo para TikTok, pues además de que acumuló más de siete millones de reproducciones inspiró toda clase de comentarios que fueron de lo divertido a lo coqueto.

“Se me cayó la mandíbula”, "¡Uf! Qué envidia”, “El dinero no puede comprarlo todo”, “Hicieron zoom y no lo nieguen”, “Qué vergüenza” y "¿Nadie le dijo en los ensayos?” fueron algunas de las reacciones.